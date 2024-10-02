"Armadilloya Ateş Etmeyin" Uyarısına Gelen İronik Tepkiler
"Armadilloya Ateş Etmeyin" Uyarısına Gelen İronik Tepkiler
İnternete düşen hap bilgiler kimi zaman hayat kurtarabiliyor. Ancak bazı bilgiler var ki coğrafyamız olsun kültürümüz olsun uzaktan yakından alakası olmuyor. Bunun son örneği de armadillolar hakkında dolaşan bir uyarı animasyonu...
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Orta ve Güney Amerika'da yaşayan armadillolar zırhlı memeliler sınıfına giriyor.
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Pek çok kişi videodaki uyarının absürtlüğünü fark etti ve...
İşi mizaha döktü!
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