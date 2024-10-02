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"Armadilloya Ateş Etmeyin" Uyarısına Gelen İronik Tepkiler

"Armadilloya Ateş Etmeyin" Uyarısına Gelen İronik Tepkiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.10.2024 - 16:21

İnternete düşen hap bilgiler kimi zaman hayat kurtarabiliyor. Ancak bazı bilgiler var ki coğrafyamız olsun kültürümüz olsun uzaktan yakından alakası olmuyor. Bunun son örneği de armadillolar hakkında dolaşan bir uyarı animasyonu...

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Orta ve Güney Amerika'da yaşayan armadillolar zırhlı memeliler sınıfına giriyor.

Orta ve Güney Amerika'da yaşayan armadillolar zırhlı memeliler sınıfına giriyor.

Zırhlarının oldukça sert olmasıyla ilgili bazı uyarı videoları var ama günlük hayatta ne kadar işimize yarayacak; orası muamma...

Pek çok kişi videodaki uyarının absürtlüğünü fark etti ve...

Pek çok kişi videodaki uyarının absürtlüğünü fark etti ve...
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İşi mizaha döktü!

İşi mizaha döktü!
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