Arkadaştan Sevgili Olur Mu? Arkadaşlıktan Dönüşen İlişkilerin 12 Avantajı
Arkadaştan Sevgili Olur Mu? Arkadaşlıktan Dönüşen İlişkilerin 12 Avantajı
Daha önce mutlaka arkadaşlıktan başlayan romantik ilişkilere denk gelmiş ve bu ilişkilerin ne kadar samimi olduğunu fark etmiş olmalısınız. Çünkü romantik bir ilişkiye başlamadan önce karşınızdaki kişiyi bütün yönleriyle tanımanın en kolay yolu onunla arkadaş olmaktır. Tam olarak bu sebeple yakın arkadaşınızla ilişkiye başlamamanız için hiçbir neden yok. Aksine, arkadaşınızla sevgili olmak size çok fazla avantaj sağlayabilir.
İşte onlardan birkaçı! ❤️
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1. Sizi en iyi tanıyan odur.
2. Yanında kendiniz gibi olabilirsiniz.
3. Birlikte keyif alacak çok şey bulursunuz.
4. Her şeyi çekinmeden konuşabilirsiniz.
5. Birbirinizi tamamlarsınız.
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6. Kavgalar asla uzun sürmez.
7. Her an özel ve romantik olabilir.
8. Yanında iyi görünmeye çalışmazsınız.
9. İlişkide gereksiz bariyerler ve çekinceler olmaz.
10. En iyi destekçiniz hep odur.
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