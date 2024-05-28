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Arkadaştan Sevgili Olur Mu? Arkadaşlıktan Dönüşen İlişkilerin 12 Avantajı

etiket Arkadaştan Sevgili Olur Mu? Arkadaşlıktan Dönüşen İlişkilerin 12 Avantajı

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 22:46

Daha önce mutlaka arkadaşlıktan başlayan romantik ilişkilere denk gelmiş ve bu ilişkilerin ne kadar samimi olduğunu fark etmiş olmalısınız. Çünkü romantik bir ilişkiye başlamadan önce karşınızdaki kişiyi bütün yönleriyle tanımanın en kolay yolu onunla arkadaş olmaktır. Tam olarak bu sebeple yakın arkadaşınızla ilişkiye başlamamanız için hiçbir neden yok. Aksine, arkadaşınızla sevgili olmak size çok fazla avantaj sağlayabilir.

İşte onlardan birkaçı! ❤️

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1. Sizi en iyi tanıyan odur.

Yakın arkadaşlık birbirini iyi tanımayı gerektirir, dolayısıyla arkadaşınızla sevgili olduğunuzda bilinmeyen özelliklerinizi ortaya çıkarmaya veya karşınızdakini tanımak için ekstra efor sarf etmeye gerek duymazsınız. Bu da size her durumda onu en iyi şekilde anlama, aynı şekilde onun tarafından anlaşılma avantajı sağlar. ✌️

2. Yanında kendiniz gibi olabilirsiniz.

Aranızdaki bariyerler zaten çoktan yıkılmış olduğundan kendinizi başka biri gibi tanıtmaya çalışmaz ve bazı özelliklerinizi törpülemeye gerek duymazsınız. Karşınızdaki kişiyle bu gibi sorunları çoktan geride bıraktığınızdan tam olarak kendiniz gibi davranarak şeffaf bir ilişki yaşayabilirsiniz. 😉

3. Birlikte keyif alacak çok şey bulursunuz.

Sevgilinizle arkadaş olduğunuz zaman birlikte sadece romantik anlar yaşamaz, aynı zamanda çok keyif alırsınız. Zaten mükemmel anlaşan iki insan olduğunuz düşünüldüğünde birlikte geçirdiğiniz her anın keyifli olması da kaçınılmaz hale gelir. 😎

4. Her şeyi çekinmeden konuşabilirsiniz.

Sevgiliniz aynı zamanda arkadaşınız olduğu zaman onunla aklınızdaki her şeyi paylaşma özgürlüğüne de sahip olursunuz. Çünkü karşınızdaki kişinin sizi yargılamadan dinleyeceğine emin olur ve bu sayede çok daha sağlıklı bir ilişkinin temellerini atarsınız. 😍

5. Birbirinizi tamamlarsınız.

İkiniz de birbiriniz hakkında çok fazla şey biliyorsunuzdur, bu da size birbirinizi en iyi şekilde tamamlama avantajı sağlar. Sosyal ortamlarda veya tek başınıza olduğunuzda hiç konuşmadan bile anlaşabilir, karşınızdakinin ne hissettiğini ve ne demek istediğini anlayabilirsiniz.

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6. Kavgalar asla uzun sürmez.

Her ilişkide olduğu gibi sizinkinde de elbette kavgalar vardır ama asla çok uzun sürmez. Çünkü insan yakın arkadaşıyla hiçbir zaman uzun soluklu ve aşırı kırıcı bir kavgaya girişmez. 🤗

7. Her an özel ve romantik olabilir.

Birbirinize sürpriz yapmak için özel günleri beklemenize gerek olmaz çünkü onun yanında kendinizi her zaman özel ve güzel hissedersiniz. Tam da bu nedenle plansız etkinlikler ve buluşmalar bile bir anda romantik anlara dönüşebilir. 🥰

8. Yanında iyi görünmeye çalışmazsınız.

Yakın arkadaşınız sizin her halinizi bilir, dolayısıyla onun yanında sürekli güzel görünme gibi bir çabanız da olmaz. Neyseniz o şekilde davranabilir, tamamen bakımsız dolaşabilir ve bütün bunlara rağmen onun sizden aynı ölçüde etkilendiğinden emin olabilirsiniz. Çünkü aranızdaki bağ fiziksellikten çok daha derindir. 🤗

9. İlişkide gereksiz bariyerler ve çekinceler olmaz.

Başka ilişkilerdeki tripler, duygusal dramalar veya kendini gizlemeye çalışmalar sizinkinde yoktur. Zaten ikiniz de ilk başta işe birbirinizi tanıyarak başladığınızdan enerjinizi çok daha güzel ve keyifli şeylere ayırabilirsiniz. 🙌

10. En iyi destekçiniz hep odur.

En kötü gününüzde aklınızdan geçenleri paylaşacağınız ve omzunda içtenlikle ağlayacağınız kişi yine odur. Hayatınızda kötü giden her şeyi, hayal kırıklıklarınızı ve karşılaştığınız can sıkıcı durumları onunla paylaşarak destek bulabilirsiniz. Başarmak istediğiniz şeylere yürüdüğünüz yolda da ona güvenebilirsiniz. ✌️

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11. Hiçbir şey yapmasanız da birlikte mutlu olursunuz.

Arkadaşınızla sevgili olduğunuz zaman keyif almak için ekstra etkinlik planlamanıza veya kendinizi rahatsız hissedeceğiniz durumlara sokmaya gerek duymazsınız. Çünkü onunla hiçbir şey yapmadan uzanmak veya susarak oturmak bile kendi içinde huzurlu ve güvenli bir etkinliktir. 😍

12. Cinsel çekincelerinizden kurtulursunuz.

Cinsellik de benzer şekilde şeffaf, güvenli ve sağlıklıdır. Her şeyi rahat rahat konuştuğunuz bir insana aklınızdan geçen fantezileri veya özel istekleri de çekinmeden anlatabilirsiniz. Bu da size bambaşka bir cinsel keyif ve özgürlük kazandırır. 😎

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