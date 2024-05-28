Arkadaştan Sevgili Olur Mu? Arkadaşlıktan Dönüşen İlişkilerin 12 Avantajı

Daha önce mutlaka arkadaşlıktan başlayan romantik ilişkilere denk gelmiş ve bu ilişkilerin ne kadar samimi olduğunu fark etmiş olmalısınız. Çünkü romantik bir ilişkiye başlamadan önce karşınızdaki kişiyi bütün yönleriyle tanımanın en kolay yolu onunla arkadaş olmaktır. Tam olarak bu sebeple yakın arkadaşınızla ilişkiye başlamamanız için hiçbir neden yok. Aksine, arkadaşınızla sevgili olmak size çok fazla avantaj sağlayabilir.

İşte onlardan birkaçı! ❤️