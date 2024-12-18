Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu'ndan Dizinin Yönetmeni Hamdi Alkan'la İlgili Şok İddia!
Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu'ndan Dizinin Yönetmeni Hamdi Alkan'la İlgili Şok İddia!
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDtKql...
Ekranların en uzun süreli dizilerinden olan Arka Sıradakiler, 6 sezon boyunca 193 bölüm sürmüştü. Unutulmaz bir lise dizisi haline gelen Arka Sıradakiler, günümüzde hala gündem olmaya devam ediyor. Bu kez de yıllar sonra karşımıza İbo karakterini canlandıran Fırat Çöloğlu çıktı! Oyuncu, Magazin Burada kameralarına bazı açıklamalarda bulundu. Dizinin yönetmeni Hamdi Alkan'la ilgili önemli iddialarda bulunan Çöloğlu kafaları epey karıştırdı.
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Arka Sıradakiler 6 sezon sürmüş ve etkisi hala devam eden efsane bir gençlik dizisi...
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Sık sık sevdiğimiz için hatırlıyoruz ama diziyi bu kez gündeme getiren bambaşka bir konu oldu.
Dizinin İbo'su Fırat Çöloğlu, Magazin Burada'ya yaptığı açıklamada Hamdi Alkan'la ilgili iddialarda bulundu.
Çöloğlu, “Hamdi Alkan’ın ekmeğinizle oynadığını düşünüyor musunuz?” sorusuna “Bunu tüm arka sıradakiler oyuncularına sorabilirsiniz. Hangisi iş bulamıyorsa “Evet” der heralde” yanıtını verirken, “Ekmek bu. Sadece oyuncuların değil ailelerininde hakkına girilmiş oluyor” dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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