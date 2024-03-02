Aristo Diyetinde Ne Tür Besinler Tüketeceğiz?

■ Brokoli

■ Ispanak

■ Kabak

■ Semizotu

■ Deniz yosunu

■ Karalahana

■ Şalgam yaprağı

■ Hardal otu

■ Kereviz

■ Çin lahanası

■ Börülce

■ Acı biber

Meyveler

■ Badem

■ Vişne

■ Muz

■ Çilek

■ Yeşil elma

■ Kivi

■ Ananas

■ Böğürtlen

Bitki çayları

- Kızılcık

- Rezene

- Anason

- Sarı kantaron

- Papatya çayı

Ayrıca güneş, Epifiz Bezi için çok önemlidir ve onun için bir tür gıdadır.

Ne yazık ki, toplumca 'kök çakra' sorunu olan konuları konuşmayı çok severiz, evet sadece sorunu konuşuruz. Çözmek aklımıza gelmez, sorunumuzu anlattıkça sorun büyür, çözülmez olur. Anlatıp rahatlayacağımızı sanırız, oysa bir sorunu ne kadar çok konuşursak o sorun yaşamımızda sürekli var olmaya devam eder.

■ Zayıflamamalıyım.

■ Çok kiloluyum.

■ Asla kilo veremiyorum!

■ Yapıştı kaldı bu kilolar üzerime...

■ Para kazanmalıyım!

■ Para lazım

■ Hayatta tek sorunum var o da kilo!

■ Çok yalnızım.

Sürekli sorunu düşünüp, konuşursak sorun var olmaya devam eder. Oysa sorunu çözmüş ve bitirmiş olarak kendimizi hayâl eder-sek çözüm gerçekleşir. Unutmayın, hayatınızda var olan sorunu düşünerek değil, çözüme odaklanıp, kendinizi bu konuyu çözmüş halde düşlediğiniz anda sorun çözülür. Beynimiz tıpkı kaslarımız gibi eğitilebilir. Sürekli olumlu ve istediğimiz konuya, hayâle odaklanmak kaydıyla tabii. Hayâlimizdeki 'ben' için kendimize odaklanırsak her geçen gün zayıflamaya, incelmeye başlarız.

Kilo verirken bilinçaltımız bizi sabote etmesin diye, sürekli tekrarlayarak, sürekli düş gücüyle olumlu sözlerle bilinçaltımızı eğitiyoruz.

Korkuyla yaptığımız, kaygıyla düşündüğümüz, 'Ya olmazsa!' değimiz hiçbir hayâl gerçekleşmez. Korku sürekli olursa yaşam devam edemez, kısa, anlık korkular bazen işe yarar ve kısa, anlık motivasyon sağlar. Ancak sürekli olamaz.

YouTube

X

Instagram

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio