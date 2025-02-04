Arap Basınından Türkiye İddiası: Suriye Türkiye’den Askeri Destek İstiyor, Anlaşma İmzalanacak!
Arap Basınından Türkiye İddiası: Suriye Türkiye’den Askeri Destek İstiyor, Anlaşma İmzalanacak!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/gundem/su...
Suriye’nin Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın bugün gerçekleştireceği Ankara ziyareti öncesi, Arap basınında Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki harekat bölgelerinin dışında ülkenin iç bölgelerinde de iki askeri üs kuracağı ileri sürüldü.
Milliyet’te yer alan habere göre; Arap kaynakların iddiasına göre, Türkiye ile Suriye ortak bir savunma anlaşması imzalayacak. İddiaya göre imzalanacak anlaşmada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ordusunu eğitmesi ve Türkiye’nin Suriye’de iki askeri üs kurması öngörülüyor.
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Arap medyasında çıkan haberlerde Türkiye ile Suriye arasında özel bir anlaşma imzalanacağı iddia edildi.
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Buna göre; Ankara, Şam’ın ani bir tehditle karşılaşması hâlinde Suriye’ye yardım edecek. Anlaşmada ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ordusunu ve pilotlarını eğitmesi ve Türkiye’nin Suriye’de iki askeri üs kurması öngörülüyor.
Milliyet’in haberine göre; anlaşma kapsamında Türkiye, bu üslerde Suriye Hava Kuvvetleri’nin tamamlanmasına kadar 50 adet F-16 savaş uçağı konuşlandıracak.
İddiaya göre imzalanacak anlaşmada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ordusunu eğitmesi ve Türkiye’nin Suriye’de iki askeri üs kurması öngörülüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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