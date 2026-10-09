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Apple 13 Ekim'de "Welcome Home" Etkinliğiyle Yeni Akıllı Ev Ürününü Tanıtmaya Hazırlanıyor

Apple 13 Ekim'de "Welcome Home" Etkinliğiyle Yeni Akıllı Ev Ürününü Tanıtmaya Hazırlanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.10.2026 - 21:22
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Apple, 13 Ekim'de New York'ta düzenleyeceği 'Welcome Home' başlıklı canlı lansmanda yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlik için bazı basın mensuplarına davetiye gönderildi. Tanıtımın merkezinde, Apple'ın daha önce yer almadığı bir ürün kategorisi olan ekranlı akıllı ev cihazının bulunduğu belirtiliyor.

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Apple'ın şu anki akıllı ev ürünü HomePod mini.

Apple'ın şu anki akıllı ev ürünü HomePod mini.

Etkinlikte tanıtılması beklenen yeni akıllı ev cihazı, kaynakta tabletin bir tabana oturtulmuş hâline benzetiliyor. Bazı kaynaklar ürünü 'HomePad' olarak adlandırsa da bu isim doğrulanmış değil. Cihazın Siri ile ekran üzerinden etkileşim kurması, içerik göstermesi ve diğer akıllı ev ürünlerini kontrol etmesi bekleniyor. Hoparlör ve sensörlerle gelmesi beklenen cihazın yüz tanıma özelliğiyle kullanıcıyı ayırt edip yaklaşan kişiye bilgi pencereleri, fotoğraflar, müzik ve videolar gibi kişiselleştirilmiş içerikler göstereceği belirtiliyor.

Apple TV ve HomePod mini yenileniyor.

Apple TV ve HomePod mini yenileniyor.

Apple TV ve HomePod mini'nin de yeni işlemcilerle yenilenmesi bekleniyor. Kaynağa göre iki ürün uzun süredir lansmana hazırdı ve geçen ay yayımlanan yeni Siri sürümünü desteklemek için bekletiliyordu. Bazı haberlerde ayrıca Apple'ın güvenlik kamerası ve akıllı kilit gibi ürünler geliştirdiği, bunların Apple tasarımıyla LG markası altında satılacağı iddia ediliyor, ancak bu iddia doğrulanmadı. Etkinliğin tarihini ve sloganını ise Apple'ın pazarlamadan sorumlu ismi Greg Joswiak paylaştığı bir videoyla duyurdu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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