Apple 13 Ekim'de "Welcome Home" Etkinliğiyle Yeni Akıllı Ev Ürününü Tanıtmaya Hazırlanıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Apple, 13 Ekim'de New York'ta düzenleyeceği 'Welcome Home' başlıklı canlı lansmanda yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlik için bazı basın mensuplarına davetiye gönderildi. Tanıtımın merkezinde, Apple'ın daha önce yer almadığı bir ürün kategorisi olan ekranlı akıllı ev cihazının bulunduğu belirtiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Apple'ın şu anki akıllı ev ürünü HomePod mini.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Apple TV ve HomePod mini yenileniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın