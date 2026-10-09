Apple 13 Ekim'de "Welcome Home" Etkinliğiyle Yeni Akıllı Ev Ürününü Tanıtmaya Hazırlanıyor

Apple TV ve HomePod mini'nin de yeni işlemcilerle yenilenmesi bekleniyor. Kaynağa göre iki ürün uzun süredir lansmana hazırdı ve geçen ay yayımlanan yeni Siri sürümünü desteklemek için bekletiliyordu. Bazı haberlerde ayrıca Apple'ın güvenlik kamerası ve akıllı kilit gibi ürünler geliştirdiği, bunların Apple tasarımıyla LG markası altında satılacağı iddia ediliyor, ancak bu iddia doğrulanmadı. Etkinliğin tarihini ve sloganını ise Apple'ın pazarlamadan sorumlu ismi Greg Joswiak paylaştığı bir videoyla duyurdu.