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Apartman Yöneticilerinin Duymaktan Bıktığına Emin Olduğumuz 10 Sorun

etiket Apartman Yöneticilerinin Duymaktan Bıktığına Emin Olduğumuz 10 Sorun

cihan taştan
cihan taştan - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 14:34

Apartman yöneticileri, fırtınalı bir denizde gemisini güvenli limana yanaştıran kaptanlar gibidir. Belki de bu yüzden yalnızca cesurların işidir apartman yöneticiliği! İşte tüm yükümüzü taşıyan apartman yöneticilerinin tekrar tekrar duymaktan bunaldığı 10 konu! 🤓

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1. Asla bitmeyen bir döngü: Park yeri savaşları! 😅

1. Asla bitmeyen bir döngü: Park yeri savaşları! 😅

Apartman yöneticilerinin ara bulucuk yapmak durumunda kaldığı konuların başında elbette park yeri sorunları geliyor. İşin içine bir de misafirlerin araçları girdiğinde konu tam anlamıyla çıkmaza girebiliyor. Sahiden, emekli albay arabayı neden oraya park etti? 🤣

2. Gürültü yapan komşu şikayetleri 🤯

Apartman kurallarının kesin ve net olması tüm apartman sakinlerinin o kurallara riayet edeceği anlamına gelmiyor. Sistem çalışmadığı anda kapısı çalınan ilk kişi elbette yine apartman yöneticileri oluyor. 🤣

3. Beşinci günün şafağında: Çöp toplama zamanlaması 🚮

Sitelerde bitmek tükenmek bilmeyen tartışmalı başlıklardan biri de çöp toplama organizasyonu ve zamanlaması. Çöplerin nereye, hangi koşulda ve ne zaman atılacağı apartman yöneticilerinin çözmesi gereken 3 bilinmeyenli denklemlerden yalnızca biri.

4. Aidat toplama ve itiraz süreçleri 💸

Aidat toplamak için tüm apartman sakinlerine ulaşmak asla kolay bir iş değil. Örneğin, yaz tatilini telefonun çekmediği lokasyonlarda geçiren ev sahipleri, apartman yöneticilerinin korkulu rüyası haline gelebiliyor. 😅

5. Site güvenliği ve giriş çıkış sorunsalı 🔐

5. Site güvenliği ve giriş çıkış sorunsalı 🔐

Apartmanın dış kapısının kapalı tutulmasıyla başlayıp uzman güvenlik ekibi tutulmasına kadar gidebilen bu konu, apartman yöneticilerinin duymaktan asla vazgeçemediği en tatlı başlıklardan biri (!) 😅

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6. Katılmayıp itiraz edenler kulübü: Hangi toplantı? 🤔

Apartmanın geleceğine dair en önemli kararların alındığı yer, düzenli yapılan site yönetimi toplantılarıdır. Gelgelelim bu toplantılar genellikle hep aynı kişilerin katıldığı özel aktivitelere dönüşür. Alınan kararlardan memnun kalmayanların çaldığı ilk kapı ise elbette yöneticilerin kapısıdır.

7. Temizlik ve temizlik personeli sorunsalı

7. Temizlik ve temizlik personeli sorunsalı

Apartmanlarda ve sitelerde en çok sorun yaşanan konuların başında elbette temizlik sorunsalı geliyor. Dolayısıyla apartman ve site yöneticilerinin kapısı en çok temizlik başlığı için çalınıyor. 😅

8. Dev başlık: Asansör arızaları ve usulsüz kullanım şikayetleri 🧐

Site yöneticilerinin duymaktan bunaldığı bir diğer şikayet de asansör kullanımı konusu. Eşya taşımakla başlayan usulsüz kullanım şikayetleri, arızalar, uzun tadilat süreleri ve bakım maliyetleriyle birleşince konular uzuyor da uzuyor.

9. Her kış yine, yeniden: Isınma sorunsalı 🥶

Kimine göre soğuk, kimine göre sıcak! Merkezi sisteme sahip apartmanlarda sıklıkla karşılaşılan ısınma şikayetleri, apartman yöneticilerinin korkulu rüyalarından biri olmaya devam ediyor. 🥶

10. O usta bir gün gelecek: Tamir ve tadilat gecikmeleri 😅

Özellikle çok daireli sitelerin bitmek bilmeyen sorunlarından biri tamir ve tadilat işleri. Apartman yöneticileri için usta beklerken geçen süre, paralel evrende bir ömre bedel! 😅

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