Apartman Yöneticilerinin Duymaktan Bıktığına Emin Olduğumuz 10 Sorun
Apartman Yöneticilerinin Duymaktan Bıktığına Emin Olduğumuz 10 Sorun
Apartman yöneticileri, fırtınalı bir denizde gemisini güvenli limana yanaştıran kaptanlar gibidir. Belki de bu yüzden yalnızca cesurların işidir apartman yöneticiliği! İşte tüm yükümüzü taşıyan apartman yöneticilerinin tekrar tekrar duymaktan bunaldığı 10 konu! 🤓
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1. Asla bitmeyen bir döngü: Park yeri savaşları! 😅
2. Gürültü yapan komşu şikayetleri 🤯
3. Beşinci günün şafağında: Çöp toplama zamanlaması 🚮
4. Aidat toplama ve itiraz süreçleri 💸
5. Site güvenliği ve giriş çıkış sorunsalı 🔐
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6. Katılmayıp itiraz edenler kulübü: Hangi toplantı? 🤔
7. Temizlik ve temizlik personeli sorunsalı
8. Dev başlık: Asansör arızaları ve usulsüz kullanım şikayetleri 🧐
9. Her kış yine, yeniden: Isınma sorunsalı 🥶
10. O usta bir gün gelecek: Tamir ve tadilat gecikmeleri 😅
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