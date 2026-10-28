Apartman Kapısındaki Şifre Bu Kez Başka Yerde Çıktı: 430 Kritik Tesisin Paneline Erişim İddiası Gündem Oldu!

1071 ve 1453 şifreleriyle ilgili paylaşım, aslında birkaç gündür konuşulan bir tartışmanın devamı niteliğinde. 23 Ekim'de bir siber güvenlik araştırmacısı, Türkiye'de internete açık bırakılmış 161 uzaktan erişim sistemine ulaştığını öne sürmüştü. Bu sistemler arasında su pompaları, seralar, tavuk çiftlikleri ve bazı önemli tesislerin kontrol ekranları olduğu ileri sürülmüş, araştırmacının 'Şaka yapmıyorum, tüm Ankara'nın suyunu tek tuşla kapatabilirim' sözleri de çok konuşulmuştu.

Uzaktan erişim sistemleri, tesisin başında olmayan çalışanların pompaları, vanaları ve depoları bilgisayar üzerinden izleyip yönetebilmesi için kullanılıyor. Bu ekranlar güçlü bir şifreyle korunmadığında ya da hiç şifre konmadan internete açık bırakıldığında, işi olmayan kişilerin de karşısına çıkabiliyor. O günkü iddialara ilgili kurumlardan bir yanıt gelmemişti.