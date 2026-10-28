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Apartman Kapısındaki Şifre Bu Kez Başka Yerde Çıktı: 430 Kritik Tesisin Paneline Erişim İddiası Gündem Oldu!

Apartman Kapısındaki Şifre Bu Kez Başka Yerde Çıktı: 430 Kritik Tesisin Paneline Erişim İddiası Gündem Oldu!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
28.10.2026 - 11:00
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Apartman ve site kapılarında sıkça kullanılan 1071 ve 1453 gibi şifrelerin çok daha önemli yerlerde de karşımıza çıkabileceği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Bir X kullanıcısı, bu tanıdık sayıları deneyerek su ve ısıtma tesislerine ait yüzlerce kontrol ekranına ulaştığını öne sürdü ve paylaşımın devamında bazı ekranların görüntülerini yayımladı.

Kaynak: X / @itsmelsec

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1071 ve 1453 şifreleri gündeme gelmeden birkaç gün önce de 161 sisteme erişim iddiası konuşulmuştu.

1071 ve 1453 şifreleri gündeme gelmeden birkaç gün önce de 161 sisteme erişim iddiası konuşulmuştu.

1071 ve 1453 şifreleriyle ilgili paylaşım, aslında birkaç gündür konuşulan bir tartışmanın devamı niteliğinde. 23 Ekim'de bir siber güvenlik araştırmacısı, Türkiye'de internete açık bırakılmış 161 uzaktan erişim sistemine ulaştığını öne sürmüştü. Bu sistemler arasında su pompaları, seralar, tavuk çiftlikleri ve bazı önemli tesislerin kontrol ekranları olduğu ileri sürülmüş, araştırmacının 'Şaka yapmıyorum, tüm Ankara'nın suyunu tek tuşla kapatabilirim' sözleri de çok konuşulmuştu.

Uzaktan erişim sistemleri, tesisin başında olmayan çalışanların pompaları, vanaları ve depoları bilgisayar üzerinden izleyip yönetebilmesi için kullanılıyor. Bu ekranlar güçlü bir şifreyle korunmadığında ya da hiç şifre konmadan internete açık bırakıldığında, işi olmayan kişilerin de karşısına çıkabiliyor. O günkü iddialara ilgili kurumlardan bir yanıt gelmemişti.

X kullanıcısı, apartman kapılarındaki tanıdık şifrelerle 430 kontrol paneline daha ulaştığını iddia etti.

X kullanıcısı, apartman kapılarındaki tanıdık şifrelerle 430 kontrol paneline daha ulaştığını iddia etti.

Tartışmayı yeniden alevlendiren paylaşımda, X kullanıcısı kapı kilitlerinde çok kullanılan 1071 ve 1453 gibi şifreleri denediğini ve bu yolla kritik altyapıya ait 430 panel daha bulduğunu yazdı. Kullanıcı, ilgisini çeken birkaç sistemin ekran görüntüsünü de aynı paylaşımın devamında yayımladı. Paylaşılan görüntülerde içme suyu hatlarına, su kuyularına ve depolara, atık su tesislerine, jeotermal ısıtma sistemine ve su akışını düzenleyen bir yapıya ait olduğu anlaşılan kontrol ekranları yer alıyor. Ekranlarda pompaları açıp kapatmaya, vanaları yönetmeye ve su seviyesini izlemeye yarayan düğmeler görülüyor. Hangi ekranın hangi tesise ait olduğu ve bu sistemlerin hâlâ erişime açık olup olmadığı ise bilinmiyor.

Ekranı görmek tesisi yönetmek anlamına gelmiyor, iddiaların doğrulanması için resmi açıklama bekleniyor.

Ekranı görmek tesisi yönetmek anlamına gelmiyor, iddiaların doğrulanması için resmi açıklama bekleniyor.

İddia sosyal medyada büyük ilgi görse de paylaşılan sayılar ve erişimin boyutu bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Bir kontrol ekranını görebilmek ile o tesisteki pompaları ya da vanaları gerçekten çalıştırabilmek arasında fark bulunduğu için, 430 tesisin kontrolünün ele geçirildiğini söyleyebilmek teknik bir inceleme ve ilgili kurumların açıklamasını gerektiriyor. Konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzmanlar bu tür sistemlerin doğrudan internete açılmaması, tarih ya da doğum yılı gibi kolay tahmin edilen sayılar yerine güçlü şifreler kullanılması ve girişlere ikinci bir doğrulama adımı eklenmesi gerektiğini hatırlatıyor. Aynı uyarı evdeki modem, apartman kapısı ya da telefon şifresi için de geçerli, çünkü herkesin aklına ilk gelen sayılar kötü niyetli birinin de ilk deneyeceği sayılar oluyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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