Apartman Kapısındaki Şifre Bu Kez Başka Yerde Çıktı: 430 Kritik Tesisin Paneline Erişim İddiası Gündem Oldu!
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Apartman ve site kapılarında sıkça kullanılan 1071 ve 1453 gibi şifrelerin çok daha önemli yerlerde de karşımıza çıkabileceği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Bir X kullanıcısı, bu tanıdık sayıları deneyerek su ve ısıtma tesislerine ait yüzlerce kontrol ekranına ulaştığını öne sürdü ve paylaşımın devamında bazı ekranların görüntülerini yayımladı.
Kaynak: X / @itsmelsec
1071 ve 1453 şifreleri gündeme gelmeden birkaç gün önce de 161 sisteme erişim iddiası konuşulmuştu.
X kullanıcısı, apartman kapılarındaki tanıdık şifrelerle 430 kontrol paneline daha ulaştığını iddia etti.
Ekranı görmek tesisi yönetmek anlamına gelmiyor, iddiaların doğrulanması için resmi açıklama bekleniyor.
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