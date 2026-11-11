Antonio Guterres Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? COP31'de Konuşan BM Genel Sekreteri Hakkında Bilinenler
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmayla gündeme geldi. Antonio Guterres, dünyanın 'yeni bir aşırı iklim çağına' girdiğini söyleyerek liderlere daha hızlı adım atma çağrısında bulundu.
Peki Antonio Guterres kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte BM Genel Sekreteri hakkında bilinenler.
Antonio Guterres Kimdir?
Antonio Guterres'in Siyasi Kariyeri
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği
COP31'de Ne Söyledi?
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