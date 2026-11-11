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Antonio Guterres Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? COP31'de Konuşan BM Genel Sekreteri Hakkında Bilinenler

Antonio Guterres Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? COP31'de Konuşan BM Genel Sekreteri Hakkında Bilinenler

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 16:24
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmayla gündeme geldi. Antonio Guterres, dünyanın 'yeni bir aşırı iklim çağına' girdiğini söyleyerek liderlere daha hızlı adım atma çağrısında bulundu. 

Peki Antonio Guterres kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte BM Genel Sekreteri hakkında bilinenler.

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Antonio Guterres Kimdir?

Antonio Guterres Kimdir?

Portekizli siyasetçi Antonio Guterres, 2017'den bu yana Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak görev yapıyor. Birleşmiş Milletler'in dokuzuncu genel sekreteri, göreve 1 Ocak 2017'de başladı ve 2021'de ikinci dönem için yeniden atandı. Daha önce Portekiz Başbakanlığı ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlerinde bulundu.

Antonio Guterres Kaç Yaşında, Nereli?

Tam adı António Manuel de Oliveira Guterres olan Antonio Guterres, 30 Nisan 1949'da Portekiz'in başkenti Lizbon'da doğdu. 2026 itibarıyla 77 yaşında. Lizbon'daki Camões Lisesi'ni bitirdikten sonra Lizbon Teknik Üniversitesi'ne bağlı Instituto Superior Técnico'da fizik ve elektrik mühendisliği okudu, 1971'de mezun oldu. 

Siyasete girmeden önce aynı okulda sistem teorisi ve telekomünikasyon sinyalleri dersleri veren yardımcı öğretim üyesi olarak çalıştı.

Antonio Guterres'in Siyasi Kariyeri

Antonio Guterres'in Siyasi Kariyeri

Antonio Guterres, 1974'te Portekiz Sosyalist Partisi'ne katıldı. 1976'dan 2002'ye kadar Castelo Branco milletvekili olarak Portekiz Meclisi'nde yer aldı. 1992'de Sosyalist Parti'nin genel sekreteri oldu ve 1995 seçimlerinin ardından Portekiz Başbakanı seçildi. Başbakanlık görevini Aralık 2001'deki istifasına ve Nisan 2002'deki devir teslime kadar sürdürdü. Antonio Guterres, 1999-2005 yılları arasında Sosyalist Enternasyonal'in başkanlığını da yaptı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Dönemi

Antonio Guterres, Haziran 2005'te Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) oldu ve bu görevi 31 Aralık 2015'e kadar yaklaşık 10 yıl sürdürdü. Bu dönem, Suriye iç savaşı nedeniyle milyonlarca insanın yerinden edildiği ve mülteci krizinin küresel ölçekte büyüdüğü yıllara denk geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği

Antonio Guterres, 13 Ekim 2016'da BM Genel Kurulu tarafından Genel Sekreter olarak atandı ve 1 Ocak 2017'de Ban Ki-moon'un yerine göreve başladı. 18 Haziran 2021'de ikinci dönem için yeniden atandı. İkinci görev süresi 31 Aralık 2026'da sona eriyor. Yeni genel sekreterin seçim süreci BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul'da sürüyor; Eylül 2026'daki BM Genel Kurulu konuşması, Antonio Guterres'in bu görevdeki son Genel Kurul konuşması oldu.

COP31'de Ne Söyledi?

COP31'de Ne Söyledi?

Antonio Guterres, Antalya Expo alanında düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin açılış gününde dünyanın 'yeni bir aşırı iklim çağına' girdiğini söyledi. Güçlü bir El Nino etkisinin insan faaliyetleri nedeniyle zaten aşırı ısınmış bir gezegenle buluştuğunu belirten Antonio Guterres, liderlerden üç konuda daha hızlı adım istedi: emisyonların daha çabuk azaltılması, fosil yakıtlardan adil bir geçiş ve kırılgan ülkeler için finansman ile koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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