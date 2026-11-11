Antonio Guterres Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? COP31'de Konuşan BM Genel Sekreteri Hakkında Bilinenler

Portekizli siyasetçi Antonio Guterres, 2017'den bu yana Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak görev yapıyor. Birleşmiş Milletler'in dokuzuncu genel sekreteri, göreve 1 Ocak 2017'de başladı ve 2021'de ikinci dönem için yeniden atandı. Daha önce Portekiz Başbakanlığı ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlerinde bulundu.

Antonio Guterres Kaç Yaşında, Nereli?

Tam adı António Manuel de Oliveira Guterres olan Antonio Guterres, 30 Nisan 1949'da Portekiz'in başkenti Lizbon'da doğdu. 2026 itibarıyla 77 yaşında. Lizbon'daki Camões Lisesi'ni bitirdikten sonra Lizbon Teknik Üniversitesi'ne bağlı Instituto Superior Técnico'da fizik ve elektrik mühendisliği okudu, 1971'de mezun oldu.

Siyasete girmeden önce aynı okulda sistem teorisi ve telekomünikasyon sinyalleri dersleri veren yardımcı öğretim üyesi olarak çalıştı.