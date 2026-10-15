Antarktika'da Penguen Saymak İçin 138 Bin TL Maaşla İşçi Aranıyor: Yemek ve Konaklama da Bedava

Palmer takımadalarındaki Goudier Adası'nda bulunan Port Lockroy, Operation Tabarin kapsamında 1944'te kuruldu. 1962'de terk edilen üs, onlarca yıl sonra restore edildi; bugün tescilli tarihi alan olarak korunuyor ve küçük bir müze, hediyelik eşya dükkânı ile Penguen Postanesi olarak hizmet veriyor.

Kasım ile Mart arasında üsse keşif gemileriyle binlerce ziyaretçi geliyor; UKAHT'nin 2024/25 sezonu değerlendirmesine göre bu sayı 140 gemiden gelen 22 bin 577 turist. Ekibin işi bu kalabalığı karşılamak, turistlere üssün tarihini anlatmak, dükkânı işletmek, postaneye gelen kartları ayıklayıp damgalamak ve binaların günlük bakımını yapmak. Bir sezonda 80 bini aşkın kartpostal bu postaneden geçebiliyor.