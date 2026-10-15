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Antarktika'da Penguen Saymak İçin 138 Bin TL Maaşla İşçi Aranıyor: Yemek ve Konaklama da Bedava

Antarktika'da Penguen Saymak İçin 138 Bin TL Maaşla İşçi Aranıyor: Yemek ve Konaklama da Bedava

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.10.2026 - 08:35
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İngiltere merkezli UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT), Antarktika'daki Port Lockroy üssünde beş-altı ay çalışacak küçük bir ekip arıyor. Aylık 1.700 ile 2.500 euro (yaklaşık 138 bin TL'ye kadar) maaş ödenen işte yemek, konaklama ve kutup ekipmanı da kurumdan; görevlerin en dikkat çekeni ise adadaki papua penguen kolonisinin sayımına katılmak. 

Kaynak: TN, UKAHT

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Ekibin asıl işi, Goudier Adası'ndaki papua penguen kolonisinin üreme sezonunu adım adım kayda geçirmek.

Ekibin asıl işi, Goudier Adası'ndaki papua penguen kolonisinin üreme sezonunu adım adım kayda geçirmek.

İlk haftalarda ekip, kuşları rahatsız etmemek için adanın belirli bölgelerine yaklaşamıyor. Yuvaların çoğunda yumurta görüldüğünde ilk genel sayım yapılıyor; ilerleyen haftalarda ise civcivlerin sayısı ve gelişimi kayda geçiriliyor. UKAHT'nin verdiği bilgiye göre ada dokuz alt koloniye ayrılmış ve ekip her iki günde bir yalnızca birini kontrol ediyor. Bu referans koloni, tüm adanın sayılacağı günü de belirliyor.

Rakamlar sezondan sezona değişiyor. 2024/25 sezonunda 545 dolu yuvada 938 yumurta sayıldı, 18 Şubat 2025'teki son sayımda ise 694 civciv kayda geçti. 2025/26 sezonunda ekip 445 çift, 604 yumurta ve 876 civciv saydı.

Çalışılacak yer, 1944'te İkinci Dünya Savaşı sırasında kurulan eski bir İngiliz askeri üssü.

Çalışılacak yer, 1944'te İkinci Dünya Savaşı sırasında kurulan eski bir İngiliz askeri üssü.

Palmer takımadalarındaki Goudier Adası'nda bulunan Port Lockroy, Operation Tabarin kapsamında 1944'te kuruldu. 1962'de terk edilen üs, onlarca yıl sonra restore edildi; bugün tescilli tarihi alan olarak korunuyor ve küçük bir müze, hediyelik eşya dükkânı ile Penguen Postanesi olarak hizmet veriyor.

Kasım ile Mart arasında üsse keşif gemileriyle binlerce ziyaretçi geliyor; UKAHT'nin 2024/25 sezonu değerlendirmesine göre bu sayı 140 gemiden gelen 22 bin 577 turist. Ekibin işi bu kalabalığı karşılamak, turistlere üssün tarihini anlatmak, dükkânı işletmek, postaneye gelen kartları ayıklayıp damgalamak ve binaların günlük bakımını yapmak. Bir sezonda 80 bini aşkın kartpostal bu postaneden geçebiliyor.

Maaş aylık 1.700 ile 2.500 euro arasında; üstüne yemek, konaklama ve kutup ekipmanı da kurum tarafından karşılanıyor.

Maaş aylık 1.700 ile 2.500 euro arasında; üstüne yemek, konaklama ve kutup ekipmanı da kurum tarafından karşılanıyor.

Antarktika'da geçirilen süre yaklaşık beş ay, sözleşme ise altı aya kadar uzanıyor. Ücretin üst sınırı olan 2.500 euro, güncel kurla yaklaşık 138 bin TL ediyor.

Başvuru koşulları da net: adaylar 18 yaşından büyük olmalı ve ekip seçiminin başladığı tarihte Birleşik Krallık'ta yaşıyor olmalı. UKAHT, ülke dışında yaşayanların yol masrafını karşılamıyor.

Ancak adada akan su yok, duş haftada bir kez ve hava kötüyse o da gecikiyor.

Ancak adada akan su yok, duş haftada bir kez ve hava kötüyse o da gecikiyor.

Üsde akan su bulunmuyor. İçme suyu, adaya gelen teknelerden bidonlarla taşınıyor; UKAHT'nin anlattığına göre ekip üyeleri 20 litrelik su bidonlarını elleriyle taşımak zorunda. Su dikkatle tüketiliyor, duşlar genellikle haftada bir kezle sınırlı.

Hava şartları gemilerin yanaşmasını engellediğinde bu aralık daha da uzayabiliyor. Üstüne sıfırın altındaki sıcaklıklar ve fiziksel olarak yorucu bir günlük rutin ekleniyor. Buna rağmen dünyanın en uzak postanesi olarak anılan Port Lockroy'un ilanları, geçmişte binlerce başvuru topladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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