Antarktika'da Penguen Saymak İçin 138 Bin TL Maaşla İşçi Aranıyor: Yemek ve Konaklama da Bedava
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İngiltere merkezli UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT), Antarktika'daki Port Lockroy üssünde beş-altı ay çalışacak küçük bir ekip arıyor. Aylık 1.700 ile 2.500 euro (yaklaşık 138 bin TL'ye kadar) maaş ödenen işte yemek, konaklama ve kutup ekipmanı da kurumdan; görevlerin en dikkat çekeni ise adadaki papua penguen kolonisinin sayımına katılmak.
Kaynak: TN, UKAHT
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Ekibin asıl işi, Goudier Adası'ndaki papua penguen kolonisinin üreme sezonunu adım adım kayda geçirmek.
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Çalışılacak yer, 1944'te İkinci Dünya Savaşı sırasında kurulan eski bir İngiliz askeri üssü.
Maaş aylık 1.700 ile 2.500 euro arasında; üstüne yemek, konaklama ve kutup ekipmanı da kurum tarafından karşılanıyor.
Ancak adada akan su yok, duş haftada bir kez ve hava kötüyse o da gecikiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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