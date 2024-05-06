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Antalya'da Nesilleri Tükenmesin Diye Nikahları Kıyılan Eşekler Viral Oldu

Antalya'da Nesilleri Tükenmesin Diye Nikahları Kıyılan Eşekler Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
06.05.2024 - 16:44

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki eşeğin nikahı kıyıldı. Tabii ilk başta kulağa komik gelen bu haberin bir alt metni var. Sütünden taşımacılığına pek çok faydası olan eşeklerin 2030'lu yıllarda nesillerinin tehlike altına gireceği öngörülüyor. Ahali de bu konuda hem farkındalık yaratsın hem de maksat eğlence olsun diye böyle bir işe girişti. Sürpriz nikah çokça paylaşılırken gelen yorumlar da etkileşime doydu.

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Kaçıranlar için nikah töreni şöyle 👇

Biraz da hayıflananlara bakalım.

Biraz da hayıflananlara bakalım.
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Gelin damat puanlama ata sporu.

Gelin damat puanlama ata sporu.
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İleride çokça kullanılacak bir olay oldu.

İleride çokça kullanılacak bir olay oldu.
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Gönderme yapanlar da var.

Gönderme yapanlar da var.
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Yine de iyi dileklerini esirgemeyen çok kişi var.

Yine de iyi dileklerini esirgemeyen çok kişi var.
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Malum Şahıs

olumlu bir izlenim bıraktı,orta anadolu ya yayılması gereken bir uygulama

ömer

Balıkesirin çılgın eşekleri nikahsızdı 🤔🤔