Antalya'da Nesilleri Tükenmesin Diye Nikahları Kıyılan Eşekler Viral Oldu
Antalya'da Nesilleri Tükenmesin Diye Nikahları Kıyılan Eşekler Viral Oldu
Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki eşeğin nikahı kıyıldı. Tabii ilk başta kulağa komik gelen bu haberin bir alt metni var. Sütünden taşımacılığına pek çok faydası olan eşeklerin 2030'lu yıllarda nesillerinin tehlike altına gireceği öngörülüyor. Ahali de bu konuda hem farkındalık yaratsın hem de maksat eğlence olsun diye böyle bir işe girişti. Sürpriz nikah çokça paylaşılırken gelen yorumlar da etkileşime doydu.
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Kaçıranlar için nikah töreni şöyle 👇
Biraz da hayıflananlara bakalım.
Gelin damat puanlama ata sporu.
İleride çokça kullanılacak bir olay oldu.
Gönderme yapanlar da var.
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Yine de iyi dileklerini esirgemeyen çok kişi var.
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olumlu bir izlenim bıraktı,orta anadolu ya yayılması gereken bir uygulama
Balıkesirin çılgın eşekleri nikahsızdı 🤔🤔
Ülke kocaman bir tımarhane…!