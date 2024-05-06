Antalya'da Nesilleri Tükenmesin Diye Nikahları Kıyılan Eşekler Viral Oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki eşeğin nikahı kıyıldı. Tabii ilk başta kulağa komik gelen bu haberin bir alt metni var. Sütünden taşımacılığına pek çok faydası olan eşeklerin 2030'lu yıllarda nesillerinin tehlike altına gireceği öngörülüyor. Ahali de bu konuda hem farkındalık yaratsın hem de maksat eğlence olsun diye böyle bir işe girişti. Sürpriz nikah çokça paylaşılırken gelen yorumlar da etkileşime doydu.