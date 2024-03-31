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Antalya 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Antalya'da Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?

Antalya 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Antalya'da Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
31.03.2024 - 19:30

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Oy sayımı devam ediyor. Peki Antalya'da son durum nasıl? Hangi aday önde? Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Antalya 31 Mart Yerel Seçim sonucu

Antalya 31 Mart Yerel Seçim sonucu

Antalya'da 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde büyükşehirde hangi partiden hangi adayın önde olduğu araştırılıyor.

Antalya'da sandıkların yüzde kaçı açıldı?

Antalya'da sandıkların yüzde kaçı açıldı?

  • SAAT: 20.23 itibarıyla sonuçlar;

  • Açılan Sandık: % 27.49

Antalya'da seçimi kim kazandı?

Antalya'da seçimi kim kazandı?

  • CHP adayı Muhittin Böcek: 185.886  - Oyların yüzde 46.89'u

  • AK Parti adayı Hakan Tütüncü: 165.999- Oyların yüzde 41.87'si

 Güncellenecek.

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