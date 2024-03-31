Antalya 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Antalya'da Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?
Antalya 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Antalya'da Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Oy sayımı devam ediyor. Peki Antalya'da son durum nasıl? Hangi aday önde? Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?
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