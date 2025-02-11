Annesi Eylem Tok ile ABD’ye Kaçmıştı: Timur Cihantimur İçin Türkiye’ye İade Kararı
Annesi Eylem Tok ile ABD’ye Kaçmıştı: Timur Cihantimur İçin Türkiye’ye İade Kararı
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Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks aracıyla Oğuz Murat Aci’nın ölümüne neden olmuş ve sonrasında annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’ye firar etmişti.
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ABD’de tutuklanan Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkında bugün mahkemeden karar çıktı.
ABD yargısı Timur Cihantimur’un ve Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesi yönünde karar aldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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