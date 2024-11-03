Anne Karnında Öfke Nöbeti Geçiren Bebekten Günaha Davet Eden Vitrin Mankenine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Anne Karnında Öfke Nöbeti Geçiren Bebekten Günaha Davet Eden Vitrin Mankenine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine bir haftayı geride bıraktık ve yine her gün olduğu gibi haftanın son gününü de günün tweetleri ile kapatıyoruz. Bakalım haftanın son gününde kimler tweetleriyle güldürmüş, kimler yazdıklarıyla viral olmuş.
Keyifli okumalar 🚀
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1. Hazırsan başlayalım 🙌
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3. Girls supporting girls 🤝
4. Dünyanın bütün psikologları birleşse biz Türkleri 'overshare'dan kurtaramaz.
5. Heyecan heyecan olur öyle, ilerde gülersiniz.
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6. 👇
7. "Ne münasebet ben indirimden almam asla" diyip daha da batırabilirdin.
8. 👇
9. Anneler ve eşsiz tavsiyeleri.
10. Sadece Yusuf Dikeç bile kaç kere yeniden olay oldu...
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