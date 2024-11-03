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Anne Karnında Öfke Nöbeti Geçiren Bebekten Günaha Davet Eden Vitrin Mankenine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Anne Karnında Öfke Nöbeti Geçiren Bebekten Günaha Davet Eden Vitrin Mankenine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.11.2024 - 18:18

Yine bir haftayı geride bıraktık ve yine her gün olduğu gibi haftanın son gününü de günün tweetleri ile kapatıyoruz. Bakalım haftanın son gününde kimler tweetleriyle güldürmüş, kimler yazdıklarıyla viral olmuş. 

Keyifli okumalar 🚀

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1. Hazırsan başlayalım 🙌

1. Hazırsan başlayalım 🙌
twitter.com

2. Nerede doğacağını öğrendiyse.

3. Girls supporting girls 🤝

3. Girls supporting girls 🤝
twitter.com

4. Dünyanın bütün psikologları birleşse biz Türkleri 'overshare'dan kurtaramaz.

4. Dünyanın bütün psikologları birleşse biz Türkleri 'overshare'dan kurtaramaz.
twitter.com

5. Heyecan heyecan olur öyle, ilerde gülersiniz.

5. Heyecan heyecan olur öyle, ilerde gülersiniz.
twitter.com
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6. 👇

6. 👇
twitter.com

7. "Ne münasebet ben indirimden almam asla" diyip daha da batırabilirdin.

7. "Ne münasebet ben indirimden almam asla" diyip daha da batırabilirdin.
twitter.com

8. 👇

8. 👇
twitter.com

9. Anneler ve eşsiz tavsiyeleri.

9. Anneler ve eşsiz tavsiyeleri.
twitter.com

10. Sadece Yusuf Dikeç bile kaç kere yeniden olay oldu...

10. Sadece Yusuf Dikeç bile kaç kere yeniden olay oldu...
twitter.com
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11. Yarın görüşürüz 👋

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