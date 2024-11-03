Anne Karnında Öfke Nöbeti Geçiren Bebekten Günaha Davet Eden Vitrin Mankenine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yine bir haftayı geride bıraktık ve yine her gün olduğu gibi haftanın son gününü de günün tweetleri ile kapatıyoruz. Bakalım haftanın son gününde kimler tweetleriyle güldürmüş, kimler yazdıklarıyla viral olmuş.

Keyifli okumalar 🚀