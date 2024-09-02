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“Anne Ben Yine Acıktım!” Diye Etrafınızda Dolanan Çocuklar İçin Hazırlayabileceğiniz 10 Pratik Tarif

etiket “Anne Ben Yine Acıktım!” Diye Etrafınızda Dolanan Çocuklar İçin Hazırlayabileceğiniz 10 Pratik Tarif

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 19:01

Çocuğunuz acıkınca ona hızlı bir tarif hazırlamak istiyorsanız bu içerik tam size göre. Airfryer kullanarak hazırlayabileceğiniz pratik tarifleri derledik.

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1. Karnabahar - Parmak Köfte

1. Karnabahar - Parmak Köfte

Philips Çift Hazneli Airfryer kullanarak çocuğunuz için sağlıklı bir öğün hazırlayabilirsiniz.

İlk önce karnabahar tarifini verelim...

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 16 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 500 gram karnabahar

  • 1 yumurta

  • 5 yemek kaşığı un

  • 1 maden suyu

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam zerdeçal

Yapılışı:

1. Karnabaharı biraz ayırıp tuzlu suda haşlayın.

2. Bir kasede yumurtayı çırpın ve üzerine maden suyu ve baharatları ekleyin.

3. Haşlanan karnabaharı karışıma bulayıp Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine alın ve pişirin.

Sağlıklı olduğu kadar lezzetli atıştırmalıkla çocuğunuz karnabahar yemek isteyecek.

Sırada parmak köfte tarifi var:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 250 gram kıyma

  • 1 soğan

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Bir tutam karabiber

  • 3 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 4 yemek kaşığı su

Yapılışı:

1. Soğanı rendeleyip suyunu süzün. 

2. Karbonatı suyla karıştırın ve tüm malzemeleri bir araya alıp yoğurun.

3. Köftelere parmak şekli verin ve 1 saat dolapta dinlendirin.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine köfteleri yerleştirin ve pişirin.

2. Ekmek Pizza - Mücver

2. Ekmek Pizza - Mücver

İlk tarifimiz kolay bir pizza. Bunun için malzemeler şunlar:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 9 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Malzemeler:

  • Tost ekmeği

  • Rende kaşar

  • Damak tadınıza göre sosis, salam ya da sucuk

  • 1 domates

  • 1 yumurta

Yapılışı:

1. Kaşarın üzerine yumurta kırıp çırpın. 

2. Domatesleri doğradıktan sonra bu karışıma ekleyin.

3. Tost ekmeklerinin üzerine hazırladığınız bu karışımı sürün.

4. Karışımın üzerine beğeninize göre sucuk, salam ya da sosisleri koyun.

5. Ekmekleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve belirtilen sürede pişirin.

Bunun yanına güzel bir mücver yakışır. Bu tarif için gerekli malzemeler şunlar:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 22 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 havuç

  • 1 kabak

  • 1 yumurta

  • 2.5 yemek kaşığı un

  • Dereotu

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılışı:

1. Sebzeleri rendeleyin, dereotunu da doğrayın. 

2. Bir kapta yumurtayı çırpın, üzerine baharatları ekleyin.

3. Sebzelerle yumurtaları karıştırın, üzerine de unu ekleyin. Bu karışımı güzelce çırpın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine kaşıkla döktüğünüz mücverleri yerleştirin ve pişirin.

3. Üzümlü Muffin - Meyve Kurutma

3. Üzümlü Muffin - Meyve Kurutma

İlk olarak çocukların çok seveceği güzel bir muffin yapalım mı?

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı kuru üzüm

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 2 yemek kaşığı pekmez

  • 1 bardak un

  • 1 bardak zeytinyağı

  • 1 bardak süt

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri bir kaba alın ve karıştırın. 

2. Bu karışımı muffin kalıplarına dağıtın.

3. Kalıpları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alın ve pişirin.

İkinci tarifimiz güzel bir ara öğün.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 80 dakika

Pişirme derecesi: 80°

Malzemeler:

  • 1 Trabzon hurması

  • 2 armut

Yapılışı:

1. Meyvelerin kabuklarını soyun ve ince ince doğrayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine meyveleri alın ve pişirin.

4. Muffin Pizza - Cips

4. Muffin Pizza - Cips

Çocukların çok hoşuna gidecek muffin pizzayı hazırlamak da oldukça pratik.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 1 bardak un

  • 1 yumurta

  • Çeyrek bardak süt

  • 1 paket kabartma tozu

  • Tuz

  • Kaşar peyniri

  • Pizza malzemeleri

Yapılışı:

1. Kuru malzemeleri karıştırın. Üzerine süt ve yumurta ekleyin.

2. Bu karışıma rende kaşarın yarısını ekleyin ve karıştırın. Son olarak pizza malzemesini de ekleyip güzelce karıştırın.

3. Muffin kalıplarına karışımı koyun ve üzerlerine kalan rende kaşarı ekleyin.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine kalıpları koyun ve pişirin.

Pizzanın yanına cips tarifi de verelim mi?

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Malzemeler:

  • 3 patates

  • Kırmızı toz biber

  • Kekik

  • Tuz

  • Karabiber

  • Sevdiğiniz başka baharatlar 

Yapılışı:

1. Önce patatesleri ince ince dilimleyin.

2. Daha sonra tüm baharatları karıştırın ve patateslerle birleştirin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine baharatlı patatesleri koyun ve pişirin.

5. Çikolatalı Top - Sufle

5. Çikolatalı Top - Sufle

Çocukların bayılacağı bir tatlı olacak çikolatalı toplar hem lezzetli hem sağlıklı.

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2 muz

  • 1,5 su bardağı yulaf unu

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 4 yemek kaşığı ceviz

  • 3 yemek kaşığı pudra 

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri karıştırın. Yulaf ununu kontrollü şekilde üzerine ekleyin.

2. Karışımı yuvarlak top haline getirin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer kalıbına bu topları koyun ve pişirin.

Çocukların seveceği suflenin yapımı da oldukça pratik.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 2 yumurta

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 4 yemek kaşığı un

  • 5 yemek kaşığı süt

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 160 gram çikolata

Yapılışı:

1. Tereyağını eritin. Altını kapattıktan sonra çikolatasını ekleyin.

2. Diğer malzemeleri de ayrı bir kapta karıştırın ve çikolatalı karışımı ekleyin.

3. Sufle kaplarını yağlayın ve karışımı kaplara paylaştırın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'a sufle kaplarını yerleştirin.

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6. Köz Bal Kabağı Çorbası - Kızarmış Ekmek

6. Köz Bal Kabağı Çorbası - Kızarmış Ekmek

Aynı anda iki yemek yapan Philips Çift Hazneli Airfryer ile çocuğunuza lezzetli bir öğün hazırlayabilirsiniz.

Güzel bu çorba çocukların açlık zamanlarında kurtarıcı!

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • Yarım paket krema

  • 500 ml su

  • Yarım kilo bal kabağı

  • 3 tutam tuz

  • 1 tutam pul biber

  • Biraz rende limon

  • Biraz zeytinyağı

  • 1 pırasa

  • 1 soğan

  • 1 kırmızı dolma biber

  • Yarım kereviz kökü

  • 2 diş sarımsak

Yapılışı:

1. Tüm sebzeleri doğrayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine doğradığınız sebzeleri alın. Üzerine de zeytinyağı sıkın.

3. Sebzeler 20 dakika piştikten sonra üzerini geçecek kadar su ekleyin ve 10 dakika daha pişirin. 

4. Baharatlarını ve kremasını da ekleyin.

Bu çorbanın yanına kıtır ekmek iyi gider. Bu tarif için gerekenler şunlar:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 5 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 4 dilim tost ekmeği

  • 2 yemek kaşığı yağ

Yapılışı:

1. Ekmekleri istediğiniz gibi dilimleyin. Üzerine yağı ekleyip karıştırın. 

2. Ekmekleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın ve pişirin.

7. Çedarlı Tost - Yumurta

7. Çedarlı Tost - Yumurta

Lezzetli bir kahvaltılık için Çedarlı tostu düşünebilirsiniz.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 6 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2 dilim tost ekmeği

  • 2 dilim Çedar peyniri

Yapılışı:

1. Tost ekmeklerinin içine Çedar peynirlerini koyun ve üstünü kapatın.

2. Tostu Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine alın ve pişirin.

Bu tostun yanına yumurta çok yakışır.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 150°

Malzemeler:

  • 1 yumurta

Yapılışı:

1. Yumurtayı Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine alın ve 150 derecede pişirin.

8. Sigara Böreği - Patates Kızartması

8. Sigara Böreği - Patates Kızartması

Peynirli ya da patatesli tercih edilen sigara böreği çocuklar için güzel bir alternatif.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 11 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 3 yufka

  • 250 gram beyaz peynir 

  • 1 demet maydanoz

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

1. Yufkaları önce üçgen şeklinde kesin.

2. Beyaz peyniri ezdikten sonra maydonozları doğrayın ve karıştırın. 

3. Yufkanın ön kısmına harçtan koyun ve yuvarlayarak sarın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine börekleri koyun ve pişirin.

Sırada 2. tarifimiz var. Bu tarif için gerekenler şunlar:

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 3 patates

  • 1 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı yağ

Yapılışı:

1. Patatesleri istediğiniz şekilde dilimleyin.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine alın ve pişirin.

9. Mısır - Kızarmış Sebze

9. Mısır - Kızarmış Sebze

Çocuklar için alternatif bir seçenek mısır. Bunu yapmak için tarifi şöyle:

Hazırlama süresi: 2 dakika

Pişirme süresi: 11 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 mısır

  • Tuz

  • Tereyağı

Yapılışı:

1. Mısırı ikiye bölün ve tuzlayın. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine mısırları alın ve pişirin.

Bunun yanına kızarmış sebze çok iyi gider.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 23 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 300 gram havuç

  • 2 kırmızı soğan

  • 300 gram kereviz kökü

  • 300 gram kış kabağı

  • 1 yemek kaşığı kekik

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Sebzeleri doğrayın. Bu sebzeleri zeytinyağı ve baharatlarla karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine sebzeleri koyup pişirin.

10. Çikolatalı Kurabiye - Kızarmış Ananas

10. Çikolatalı Kurabiye - Kızarmış Ananas

Çocuklar için tatlı bir atıştırmalık yapmak istiyorsanız kurabiye yapabilirsiniz.

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 9 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 100 gram margarin

  • 125 gram sıvı yağ

  • 1 yumurta

  • 5 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 3 yemek kaşığı damla çikolata

  • 4 bardak un

  • 1 paket vanilin

  • 1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri karıştırın, unu ise kontrollü şekilde ekleyin.

2. Kurabiyelere şekil verdikten sonra Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine alın.

Kurabiyeyi meyveyle dengeleyelim mi? Kızarmış ananas için adımlarımız şunlar:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 ananas

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı misket limon suyu

Yapılışı:

1. Ananası uzunlamasına kesin.

2. Bal ve limon suyunu bir kapta karıştırın.

3. Ananaslara bu karışımı sürün ve Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine alarak pişirin.

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