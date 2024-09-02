“Anne Ben Yine Acıktım!” Diye Etrafınızda Dolanan Çocuklar İçin Hazırlayabileceğiniz 10 Pratik Tarif

Çocukların çok hoşuna gidecek muffin pizzayı hazırlamak da oldukça pratik.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

1 bardak un

1 yumurta

Çeyrek bardak süt

1 paket kabartma tozu

Tuz

Kaşar peyniri

Pizza malzemeleri

Yapılışı:

1. Kuru malzemeleri karıştırın. Üzerine süt ve yumurta ekleyin.

2. Bu karışıma rende kaşarın yarısını ekleyin ve karıştırın. Son olarak pizza malzemesini de ekleyip güzelce karıştırın.

3. Muffin kalıplarına karışımı koyun ve üzerlerine kalan rende kaşarı ekleyin.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine kalıpları koyun ve pişirin.

Pizzanın yanına cips tarifi de verelim mi?

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Malzemeler:

3 patates

Kırmızı toz biber

Kekik

Tuz

Karabiber

Sevdiğiniz başka baharatlar

Yapılışı:

1. Önce patatesleri ince ince dilimleyin.

2. Daha sonra tüm baharatları karıştırın ve patateslerle birleştirin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine baharatlı patatesleri koyun ve pişirin.