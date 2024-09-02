“Anne Ben Yine Acıktım!” Diye Etrafınızda Dolanan Çocuklar İçin Hazırlayabileceğiniz 10 Pratik Tarif
“Anne Ben Yine Acıktım!” Diye Etrafınızda Dolanan Çocuklar İçin Hazırlayabileceğiniz 10 Pratik Tarif
Çocuğunuz acıkınca ona hızlı bir tarif hazırlamak istiyorsanız bu içerik tam size göre. Airfryer kullanarak hazırlayabileceğiniz pratik tarifleri derledik.
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1. Karnabahar - Parmak Köfte
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2. Ekmek Pizza - Mücver
3. Üzümlü Muffin - Meyve Kurutma
4. Muffin Pizza - Cips
5. Çikolatalı Top - Sufle
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