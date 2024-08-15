Anlamsız Piercing Modellerinden Annesi Fındığa Çağıran Manitaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Anlamsız Piercing Modellerinden Annesi Fındığa Çağıran Manitaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Perşembe günü hangi tweetler öne çıkmış, hangi paylaşımlar güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Her zaman olmuyor.
Sagoluyorlar.
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Harika!
Bize daha ulaşmadı.
Hadi bakalım!
Hep sınıfsal...
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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