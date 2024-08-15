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Anlamsız Piercing Modellerinden Annesi Fındığa Çağıran Manitaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Anlamsız Piercing Modellerinden Annesi Fındığa Çağıran Manitaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.08.2024 - 18:18

Bakalım Perşembe günü hangi tweetler öne çıkmış, hangi paylaşımlar güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Yaşamayan var mı?

Her zaman olmuyor.

Her zaman olmuyor.
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Sagoluyorlar.

Sagoluyorlar.
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Harika!

Harika!
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Bize daha ulaşmadı.

Bize daha ulaşmadı.
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Hadi bakalım!

Hadi bakalım!
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Hep sınıfsal...

Hep sınıfsal...
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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