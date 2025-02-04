Ankara Ulus Meydanı'nda Zemin Çöktü: Olay Yerinde Güvenlik Önlemleri Alındı
Ankara Ulus Meydanı'nda Zemin Çöktü: Olay Yerinde Güvenlik Önlemleri Alındı
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Ankara'nın en işlek noktalarından biri olan Ulus Meydanı'nın zeminin çökme meydana geldi.
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Medyatava’da yer alan habere göre; Başkent Ankara'nın kalbi olarak nitelendirilen her gün on binlerce insanın geçtiği ve 2024 yılında yapılan meydanda çökme yaşandı…
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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