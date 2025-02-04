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Ankara Ulus Meydanı'nda Zemin Çöktü: Olay Yerinde Güvenlik Önlemleri Alındı

Ankara Ulus Meydanı'nda Zemin Çöktü: Olay Yerinde Güvenlik Önlemleri Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.02.2025 - 11:53 Son Güncelleme: 04.02.2025 - 11:56

Ankara Ulus Meydanı'nda, 100. Yıl Kültür Merkezi ve Çarşısı alanındaki çevre düzenlemesi sırasında büyük bir çökme meydana geldi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

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Ankara'nın en işlek noktalarından biri olan Ulus Meydanı'nın zeminin çökme meydana geldi.

Ankara'nın en işlek noktalarından biri olan Ulus Meydanı'nın zeminin çökme meydana geldi.

Medyatava’da yer alan habere göre; Başkent Ankara'nın kalbi olarak nitelendirilen her gün on binlerce insanın geçtiği ve 2024 yılında yapılan meydanda çökme yaşandı…

Medyatava’da yer alan habere göre; Başkent Ankara'nın kalbi olarak nitelendirilen her gün on binlerce insanın geçtiği ve 2024 yılında yapılan meydanda çökme yaşandı…

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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