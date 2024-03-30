Mansur Yavaş Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Biyografi
Mansur Yavaş Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Biyografi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB Başkanlığı için aday oldu. CHP'den Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Mansur Yavaş, bugüne kadar siyasetin odak noktasındaki isimlerinden birisi olmuştu. Peki Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş'ın eğitimi ne?
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Mansur Yavaş Kimdir?
Mansur Yavaş'ın Eğitimi Ne?
Mansur Yavaş'ın Siyasi Hayatı
Mansur Yavaş'ın Aldığı Ödüller
Mansur Yavaş'tan Mal Varlığı Açıklaması
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Mansur Yavaş'ın Mal Varlığı
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