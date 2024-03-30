Mansur Yavaş Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Biyografi

Mansur Yavaş, 18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den aday olarak yüzde 51 oy almış ve Beypazarı'nın Belediye Başkanı olmuştur. 18 Nisan 2004'teki seçimlerde daha yüksek oy oranı ile yeniden seçilmiştir. Mansur Yavaş 2009 yılına kadar Beypazarı Belediye Başkanı olarak görev almıştır. Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerine girmiş fakat üçüncü olmuştur.

Mansur Yavaş, 2013 yılında CHP'ye geçmiş ve 2014 yılında yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine katılmıştır. Bu seçimlerde 1 puan farkla dönemin belediye başkanı İbrahim Melih Gökçek'e karşı kaybetmiştir. Yavaş, 2016'da CHP'den istifa etmiş ve 2018 yılında tekrar partiye katılmıştır.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mansur Yavaş, CHP'nin adayı olarak yeniden belirlenmiştir. Bu seçimde büyük başarı göstererek oyların yüzde 50.9'unu almıştır. Mansur Yavaş 2019 seçimlerinden beri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yerine getirmektedir.