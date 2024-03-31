Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Büyükşehir Tamam”
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Büyükşehir Tamam”
Ankara’nın bir kez daha aday gösterdiği mevcut başkan Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi için ‘Büyükşehir tamam’ dedi.
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YSK’nın yayın yasağını kaldırması sonrasında ilk sonuçlar geldi. İlk sonuçlara göre Ankara’da Mansur Yavaş açık ara önde.
Mansur Yavaş konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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