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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Büyükşehir Tamam”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Büyükşehir Tamam”

Mansur Yavaş
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
31.03.2024 - 20:04 Son Güncelleme: 31.03.2024 - 20:15

Ankara’nın bir kez daha aday gösterdiği mevcut başkan Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi için ‘Büyükşehir tamam’ dedi.

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YSK’nın yayın yasağını kaldırması sonrasında ilk sonuçlar geldi. İlk sonuçlara göre Ankara’da Mansur Yavaş açık ara önde.

YSK’nın yayın yasağını kaldırması sonrasında ilk sonuçlar geldi. İlk sonuçlara göre Ankara’da Mansur Yavaş açık ara önde.

Mansur Yavaş konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mansur Yavaş konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
twitter.com
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