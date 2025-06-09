Anakronik Bayramlar
Başlıkta okuduğunuz her iki kelime ile de ayrı ayrı bir bağım var, sanırım… Bayram olgusunu çok sever ve önemserim, beraberinde taşıdığı tüm nostaljisi ve hissiyatı ile. Gerçi önünde “kurban” yazanını çocukluğumdan beri içselleştirememişimdir ama olsun, eski Türkçede “kutlu ve neşeli gün” anlamına gelen bayram, aileleri bir araya getirdiği ve şenlikli anlar bahşettiği müddetçe ön isimlerine pek de takılmıyorum. Anakronik kelimesi ise bundan yaklaşık üç buçuk sene önce, pandeminin sonlarına doğru, dimağıma bir yapıştı, bir türlü gitmiyor. 2022 yılında yine Haziran ayında burası için yazdığım Algı Kayması başlıklı yazımda da bir miktar bundan bahsetmiştim.
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Kelimeye yabancı olanlar için kısaca hatırlatayım; Anakronizm, en basit anlamıyla zaman uyumsuzluğu demek.
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Başlığa dönecek olursak bugünkü bayramlar da bana anakronik geliyor işte…
Üç gün önce, bayram sabahı, artık doksanlarına yaklaşan teyzemin serzenişi kulağımda.
Ama haksızlık etmeyeyim, eli boş veya dolu fark etmez, çok gelen oldu bu bayram baba evine.
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