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Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak'ta Başlıyor!

Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak'ta Başlıyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 18:40

Anadolu Opera ve Bale Festivali, ilk kez seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şırnak'ta macerasına başlayacak olan Anadolu Opera ve Bale Festivali için geri sayım başladı.  Keyifli opera ve bale festivalinin tanıtımını ise Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk üstleniyor.

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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Anadolu'yu sanatın eşsiz gücüyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Anadolu'yu sanatın eşsiz gücüyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda pek çok farklı Anadolu kentinde 'Anadolu Opera ve Bale Festivali' düzenlenecek. 2024-2025 sezonunda seyirci karşısına çıkacak olan Festival, Anadolu'nun 23 farklı şehrine uğrayacak.

Opera, bale, müzikal, modern dans, çocuk oyunları, konserler...

Opera, bale, müzikal, modern dans, çocuk oyunları, konserler...

Tam 23 farklı şehirde, farklı tarihlerde düzenlenecek olan Anadolu Opera ve Bale Festivali, seyircileriyle ücretsiz bir şekilde buluşacak. 

2024'te 5 şehirde 14 temsil ve 2025'te 18 şehirde verilecek temsillerin ilk durağı ise Şırnak

7-8 Aralık 2024 tarihlerinde Şırnak'ta perdelerini açacak olan festival, 8-10 Aralık'ta Erzincan, 12-13 Aralık'ta Kırklareli, 13-14 Aralık'ta Ardahan ve 15-17 Aralık'ta Hatay'da izleyenlerle buluşacak.

Festival kapsamında "Yetenek Her Yerde" sloganıyla yeni yeteneklerin keşfi için de bir fırsat sunulacak.

Festival kapsamında "Yetenek Her Yerde" sloganıyla yeni yeteneklerin keşfi için de bir fırsat sunulacak.

Çocuk ve genç yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenecek etkinliklerde, genç sanatçılar eğitim alabilecek, farklı atölyelere katılım imkanı elde edecek.

Anadolu Opera ve Bale Festivalinin tanıtımı ise Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk tarafından yapılacak.

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