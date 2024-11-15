Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak'ta Başlıyor!
Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak'ta Başlıyor!
Anadolu Opera ve Bale Festivali, ilk kez seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şırnak'ta macerasına başlayacak olan Anadolu Opera ve Bale Festivali için geri sayım başladı. Keyifli opera ve bale festivalinin tanıtımını ise Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk üstleniyor.
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Anadolu'yu sanatın eşsiz gücüyle buluşturmaya hazırlanıyor.
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Opera, bale, müzikal, modern dans, çocuk oyunları, konserler...
Festival kapsamında "Yetenek Her Yerde" sloganıyla yeni yeteneklerin keşfi için de bir fırsat sunulacak.
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