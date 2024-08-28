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Anadolu’nun Kadim Hikâyeleri ve Modern Sanatın Dili
Anadolu’nun Kadim Hikâyeleri ve Modern Sanatın Dili
Sanat, insanların dünyayı algılayış biçimlerini, köklerinden aldığı ilhamla harmanlayarak ifade edebileceği en güçlü araçlardan biridir. Bu sanatçı da hayatını adadığı sanatsal yolculuğunda köklerinden aldığı gücü, çocukluğundan itibaren biriktirdiği anılarla besleyerek bu dünyaya kendi izini bırakmaya çalışan bir yaratıcı olarak karşımıza çıkıyor. ERSİN PINAR’dan bahsedeyim; 1990 yılında Kırşehir’de doğan sanatçının hikâyesi, aslında bir anlamda Anadolu’nun hikâyesi. Farklı kültürlerin, dillerin ve geleneklerin iç içe geçtiği bir mahallede büyümesi, onun dünyaya bakışını ve sanata olan yaklaşımını derinden etkilemiş.
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Babası Kürt, annesi ise yerleşik hayata geçmiş Yörüklerden olan sanatçı, iki kültürün de derin izlerini taşıyan bir ailede büyüdü.
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Kadim hikâyelerden esinlenme süreciniz nasıl başladı? Bu hikayelerle ilk tanışmanız nasıl oldu ve onları sanatsal ifadenize nasıl entegre ettiniz?
Çalışmalarınızda mitoloji hikayelerinden esinlenen semboller ve metaforlar kullanıyorsunuz. Sembollerin seçimi ve anlamı hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz?
Kadim hikâyeler, modern dünyada hâlâ geçerliliğini koruyor mu? Sizce bu hikâyeler, çağdaş izleyicilere nasıl hitap ediyor?
Sipariş resimlerin oluşum süreci?
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Kendinize en yakın bulduğunuz bir hikâye var mı?
Ve bir söyleşinin daha sonuna geldik…
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