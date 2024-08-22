Amouranth'ın ASMR Kanalı YouTube Tarafından Cinsel İçerik Sebebiyle Banlandı

'Politika ekibimiz fesih işleminin haklı olduğunu doğruladı. Bu karara yol açan Çıplaklık ve Cinsel İçerik politikası hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyabilirsiniz' diyerek yayıncıya ilgili linki gönderen ekibin açıklamasına bakılırsa Amouranth bir anda binlerce abonesine veda etti. Ancak bunun ünlü ismin kanallarından yalnızca biri olduğunu hatırlatmakta fayda var.