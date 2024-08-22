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Amouranth'ın ASMR Kanalı YouTube Tarafından Cinsel İçerik Sebebiyle Banlandı

Amouranth'ın ASMR Kanalı YouTube Tarafından Cinsel İçerik Sebebiyle Banlandı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 15:58 Son Güncelleme: 22.08.2024 - 16:01

İnternet aleminin en tartışmalı ve bunun yanında en çok takipçiye sahip yayıncılarından olan Amouranth'ın ASMR videoları paylaştığı YouTube kanalı cinsel içerik yüzünden banlandı.

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İnternetle biraz haşır neşirseniz Amouranth ismini duymamış olmanız zor zira ünlü yayıncı neredeyse her mecrada içerik üretiyor ve her birinde milyonlarca takipçiye sahip.

İnternetle biraz haşır neşirseniz Amouranth ismini duymamış olmanız zor zira ünlü yayıncı neredeyse her mecrada içerik üretiyor ve her birinde milyonlarca takipçiye sahip.

Kick ve Twitch yayınlarının yanında YouTube'da da farklı konseptli kanallara sahip olan Amouranth ayrıca OnlyFans için de içerik üretiyor. Biz ise kendisini daha ziyade skandalları ile tanıyoruz.

Amouranth'ın kulak şeklinde mikrofonları yalamak da dahil enteresan içerikler barındıran ASMR kanalı ise YouTube tarafından "cinsek içerik" sebep gösterilerek banlandı.

Amouranth'ın kulak şeklinde mikrofonları yalamak da dahil enteresan içerikler barındıran ASMR kanalı ise YouTube tarafından "cinsek içerik" sebep gösterilerek banlandı.
twitter.com

Durumu X hesabından YouTube'un destek ekibini etiketleyerek paylaşan yayıncı 'Bir ASMR videosu yükledim ve tüm kanalım aniden uyarı yapılmadan kapatıldı. Sadece mikrofonu bir boya fırçasıyla fırçalıyordum.' açıklamasında bulundu.

Yayıncıya yanıt veren YouTube ekibi incelemelerinin ardından kararda bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Yayıncıya yanıt veren YouTube ekibi incelemelerinin ardından kararda bir değişiklik olmadığını açıkladı.
twitter.com

'Politika ekibimiz fesih işleminin haklı olduğunu doğruladı. Bu karara yol açan Çıplaklık ve Cinsel İçerik politikası hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyabilirsiniz' diyerek yayıncıya ilgili linki gönderen ekibin açıklamasına bakılırsa Amouranth bir anda binlerce abonesine veda etti. Ancak bunun ünlü ismin kanallarından yalnızca biri olduğunu hatırlatmakta fayda var.

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