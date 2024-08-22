Amouranth'ın ASMR Kanalı YouTube Tarafından Cinsel İçerik Sebebiyle Banlandı
Amouranth'ın ASMR Kanalı YouTube Tarafından Cinsel İçerik Sebebiyle Banlandı
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İnternetle biraz haşır neşirseniz Amouranth ismini duymamış olmanız zor zira ünlü yayıncı neredeyse her mecrada içerik üretiyor ve her birinde milyonlarca takipçiye sahip.
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Amouranth'ın kulak şeklinde mikrofonları yalamak da dahil enteresan içerikler barındıran ASMR kanalı ise YouTube tarafından "cinsek içerik" sebep gösterilerek banlandı.
Yayıncıya yanıt veren YouTube ekibi incelemelerinin ardından kararda bir değişiklik olmadığını açıkladı.
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