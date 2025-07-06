Aman Dikkat! Duygusal Manipülasyonu Anlamanın 10 Yolu
İlişki içerisinde anlam veremediğin bir şekilde her zaman suçlu olan ve özür dileyen taraf sen mi oluyorsun? Ya da her şeyi abarttığın söylenerek geçiştiriliyorsun... İşte bunların hepsi ve daha fazlası etkili bir duygusal manipülasyon demek. Artık bu oyunun kurallarını çözmenin vakti geldi, aşağı kaydır!
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1. Duygusal manipülasyon size kendinizi suçlu hissettirir!
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2. Bir şeyi nasıl hatırlıyorsan o şekildedir!
3. Bir anda sevgi bombardımanına uğrarsan hemen yelkenleri suya indirme.
4. Fazla dramdan resmen içimiz kıyıldı!
5. Belirsiz hiçbir duruma tahammül etmemelisin!
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6. Başkalarının sözleri ile kendi değerini biçme...
7. "Ben senin iyiliğini düşünüyorum..." lafı bir tuzak!
8. Şakanın da bir dozu olsun ama değil mi?
9. Aşırı kontrolcü davranışlar da bir manipülasyondur.
10. Karşılıklı konuşmak yerine her zaman sorunu kendinde ararsın...
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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