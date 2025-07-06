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Aman Dikkat! Duygusal Manipülasyonu Anlamanın 10 Yolu

etiket Aman Dikkat! Duygusal Manipülasyonu Anlamanın 10 Yolu

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
06.07.2025 - 22:01

İlişki içerisinde anlam veremediğin bir şekilde her zaman suçlu olan ve özür dileyen taraf sen mi oluyorsun? Ya da her şeyi abarttığın söylenerek geçiştiriliyorsun... İşte bunların hepsi ve daha fazlası etkili bir duygusal manipülasyon demek.  Artık bu oyunun kurallarını çözmenin vakti geldi, aşağı kaydır!

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1. Duygusal manipülasyon size kendinizi suçlu hissettirir!

En klasik duygusal manipülasyonlardan ilki, karşındaki kişiye kendini suçlu hissettirmektir. Mesela, 'Senin yüzünden böyle oldu', 'Eğer beni sevseydin, bunu yapmazdın!' gibi cümleleri sık sık duymaya başladıysan partnerin vicdanını kullanarak seni yönlendirmeye çalışıyor demek! Böyle tuzaklara kanma.

2. Bir şeyi nasıl hatırlıyorsan o şekildedir!

Diyelim ki bir olay yaşandı ve sen bunu çok net bir şekilde hatırlıyorsun. Ama karşındaki kişi muhtemelen böyle bir şey yaşanmadığını ve senin abarttığını söyleyecek. İşte bu, manipülatör kişilerin en sevdiği oyunlardan! Kontrolü daima elinde tut ve istemediğin bir şey yapılmasına izin verme...

3. Bir anda sevgi bombardımanına uğrarsan hemen yelkenleri suya indirme.

Bazı insanlar, ilişkinin başında epey sevgiye boğarlar. Aklına gelebilecek her şeyi abartılı bir biçimde yaparlar. Mesajlar, iltifatlar, sürprizler... Ama sonra bir bakmışsın uzaydan bile görülmeyecek bir mesafe girmiş aranıza! Bu yoğun sevgiden sonra boşluğa düşmemek için dengeli bir ilişki kurmaya özen göster, yoksa üzülen sadece sen olursun.

4. Fazla dramdan resmen içimiz kıyıldı!

Kabul etmek zorundayız, bazı insanlar için hayat sonsuz bir dram sahnesidir ve başrolde hep kendilerinin olmasını isterler. Ne yaşanırsa yaşansın her zaman mağdur ve haksız olmak isterler ki dramlarını yaşayabilsinler... Bu manipülasyona dahil olma ve önceliğin hep kendin olsun.

5. Belirsiz hiçbir duruma tahammül etmemelisin!

Herkes hayatında bir kere de olsa aniden kayıplara karışan biriyle tanışmıştır. Bazen tartıştıktan sonra, bazen de ortada hiçbir şey yokken günler, haftalar boyu da bu insanlardan haber gelmez. Bu belki bir çeşit cezalandırma yöntemi olabilir. Seni habersiz bırakanı ne özle ne de merak et!

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6. Başkalarının sözleri ile kendi değerini biçme...

Eğer sana bir gün mükemmel ertesi gün ise buzdolabı gibi davranan biri varsa iletişimini sorgulamanın zamanı gelmiş demektir! Seni sürekli duygusal bir iniş çıkış halinde bırakması da bir manipülasyon tekniği. Sevgi her gün devam eden bir eylemdir!

7. "Ben senin iyiliğini düşünüyorum..." lafı bir tuzak!

Manipülasyon deyince aklına illa kötü şeyler getirme! Bazen de en tatlı cümlelerin içinde saklıdır. Özellikle, sana istediği bir şeyi yaptırmaya çalışan biri varsa en tatlı cümlelerle kararını etkilemeye çalışır. Hangi sözün ne niyetle söylendiğini yorumlamak sana kalmış...

8. Şakanın da bir dozu olsun ama değil mi?

Kırıldığın her cümlenin arkasından gelen 'Amannn, şaka yapıyordum!' cümlesine taviz vermemelisin. Eğer bir şaka sürekli sana kendini kötü hissettiriyorsa, belki de o şaka gerçek bir şaka değildir. Mizah, birini aşağılamak için asla bir bahane olamaz!

9. Aşırı kontrolcü davranışlar da bir manipülasyondur.

İlgi bir noktaya kadar herkesin oldukça hoşuna gidecek bir eylem. Fakat dozunu aşan ve sürekli 'Neredesin? Kimlesin? Kiminle konuşuyorsun?' gibi sorular rahatsız edici bir hale dönüşebilir. Sağlıklı bir ilişkide iki taraf da özgürdür, denetlenmeye de haliyle gerek yok.

10. Karşılıklı konuşmak yerine her zaman sorunu kendinde ararsın...

En masum ve küçük gördüğün olaylarda bile kendini aşırı suçlu hissediyorsan, bir manipülatörle birliktesin demektir. Öyle ki, zamanla her şeye özür dileyen ve sorumluluğunu üstlenen birine dönüştüğünü de zamanla göreceksin...

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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