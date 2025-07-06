Aman Dikkat! Duygusal Manipülasyonu Anlamanın 10 Yolu

Diyelim ki bir olay yaşandı ve sen bunu çok net bir şekilde hatırlıyorsun. Ama karşındaki kişi muhtemelen böyle bir şey yaşanmadığını ve senin abarttığını söyleyecek. İşte bu, manipülatör kişilerin en sevdiği oyunlardan! Kontrolü daima elinde tut ve istemediğin bir şey yapılmasına izin verme...