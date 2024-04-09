Altını Olanlar, Altın Alacaklar Dikkat: Rekorların Devamı Bekleniyor
Altını Olanlar, Altın Alacaklar Dikkat: Rekorların Devamı Bekleniyor
Altın fiyatları, Türkiye'de piyasaların bayram nedeniyle kapalı olacağı haftada tarihi zirvelerde geziniyor. Gram altın, 2 bin 425 lirayla rekor seviyeye yükselirken, altındaki bu hızlı yükselişin nedenlerine gelin birlikte bakalım.
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Altın fiyatları, son dönemde rekorlara imza atıyor.
Türkiye'de piyasaların kapalı kalacağı bu haftada altın fiyatları, rekor seviyelerde işlem görüyor.
Seçim sonrası yükselmesi beklenen dövizde yükseliş sınırlı kalırken, bayramdan sonra döviz ve altında yükselişin devam edip etmeyeceği sorgulanıyor.
Yükselişin devam etmesi için, ABD’den gelecek olan enflasyon verilerinin izleneceğini söyleyen Güçlü, 2.400 doların da hedefte olacağını belirtti.
Dolar/TL'nin de yakın dönemde "öngörülemeyen bir durum olmadığı sürece" aynı seviyelerde kalacağını öngördü.
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Ons altında 3 bin dolar senaryosu da yazıldı.
BofA, ons altının gelecek 12 ay içinde (1 yıl) 3000 dolar seviyesini görebileceğini belirtirken, gümüşte de 30 doların üzerine çıkabilir öngörüsünde bulundu.
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Hemen düşürüyorum altın fiyatlarını ben alınca anında rekor hızda düşüşe geçiyor da