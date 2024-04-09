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Altını Olanlar, Altın Alacaklar Dikkat: Rekorların Devamı Bekleniyor

Altını Olanlar, Altın Alacaklar Dikkat: Rekorların Devamı Bekleniyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.04.2024 - 16:50

Altın fiyatları, Türkiye'de piyasaların bayram nedeniyle kapalı olacağı haftada tarihi zirvelerde geziniyor. Gram altın, 2 bin 425 lirayla rekor seviyeye yükselirken, altındaki bu hızlı yükselişin nedenlerine gelin birlikte bakalım.

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Altın fiyatları, son dönemde rekorlara imza atıyor.

Altın fiyatları, son dönemde rekorlara imza atıyor.

Yatırımcıların yeniden dikkatini çeken altın, uluslararası piyasalarda, jeopolitik riskler, belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalarla yükselişe geçti.

Türkiye'de piyasaların kapalı kalacağı bu haftada altın fiyatları, rekor seviyelerde işlem görüyor.

Türkiye'de piyasaların kapalı kalacağı bu haftada altın fiyatları, rekor seviyelerde işlem görüyor.

Gram altın 2 bin 425 TL seviyesinde rekor kırdı.

Seçim sonrası yükselmesi beklenen dövizde yükseliş sınırlı kalırken, bayramdan sonra döviz ve altında yükselişin devam edip etmeyeceği sorgulanıyor.

Seçim sonrası yükselmesi beklenen dövizde yükseliş sınırlı kalırken, bayramdan sonra döviz ve altında yükselişin devam edip etmeyeceği sorgulanıyor.

Milliyet'in aktardığına göre, Ata Yatırım Yurtiçi Piyasalar Müdür Yardımcısı Halime Güçlü, ABD verileri nedeniyle ons altının Haziran ayında Fed’in faiz indirimine başlayacağını öngörüleriyle yükselişe geçerek 2.300 doları yukarı yönlü kırmış olabileceğini belirtti.

Yükselişin devam etmesi için, ABD’den gelecek olan enflasyon verilerinin izleneceğini söyleyen Güçlü, 2.400 doların da hedefte olacağını belirtti.

Yükselişin devam etmesi için, ABD’den gelecek olan enflasyon verilerinin izleneceğini söyleyen Güçlü, 2.400 doların da hedefte olacağını belirtti.

Gram altında da 2.400 liranın üzerinde 2.535 seviyesine kadar yolun açık olduğu, ancak aşağı yönlü hareketlerde de 2.143 liraya kadar gerileyebileceğini belirtti.

Dolar/TL'nin de yakın dönemde "öngörülemeyen bir durum olmadığı sürece" aynı seviyelerde kalacağını öngördü.

Dolar/TL'nin de yakın dönemde "öngörülemeyen bir durum olmadığı sürece" aynı seviyelerde kalacağını öngördü.
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Ons altında 3 bin dolar senaryosu da yazıldı.

Ons altında 3 bin dolar senaryosu da yazıldı.

ABD'nin en büyük bankalarında Bank of America (BofA) altın fiyatlarının rekor kırdığı bu dönemde 3 bin dolar seviyesine çıkabileceğini öngördü.

BofA, ons altının gelecek 12 ay içinde (1 yıl) 3000 dolar seviyesini görebileceğini belirtirken, gümüşte de 30 doların üzerine çıkabilir öngörüsünde bulundu.

BofA, ons altının gelecek 12 ay içinde (1 yıl) 3000 dolar seviyesini görebileceğini belirtirken, gümüşte de 30 doların üzerine çıkabilir öngörüsünde bulundu.
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ArsenaL

Hemen düşürüyorum altın fiyatlarını ben alınca anında rekor hızda düşüşe geçiyor da