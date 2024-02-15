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Altın Madeninde Siyanür Havuzundaki Ölü Kuşlar: Can Çekişerek Ölüyorlar

Altın Madeninde Siyanür Havuzundaki Ölü Kuşlar: Can Çekişerek Ölüyorlar

Erzincan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.02.2024 - 18:50

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan altın madenindeki kaza sonrasında 9 işçi toprak altında kalmıştı. Kazanın 3’üncü gününde de kayıp işçilere ulaşılamadı. Bölgede bulunan gazeteciler ise madenin içinde bulunan ve zehirli siyanürün hapsedildiği bölgedeki ölü kuşları görüntüledi.

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Erzincan’da Kanadalı Anagold şirketinin işlettiği altın madeninde yaşanan kazadaki sis peresi sürüyor.

Erzincan’da Kanadalı Anagold şirketinin işlettiği altın madeninde yaşanan kazadaki sis peresi sürüyor.

Şirket, kazanın toprak kayması sebebiyle meydana geldiğini ve saklanan siyanürlü toprağın çevreye yayılmadığını iddia ediyor. Uzmanlar ve şirketin eski çalışanları ise siyanürlü toprağın kaydığını ve yaşananların büyük bir çevre felaketi olduğunu belirtiyor.

Şirket, kazanın toprak kayması sebebiyle meydana geldiğini ve saklanan siyanürlü toprağın çevreye yayılmadığını iddia ediyor. Uzmanlar ve şirketin eski çalışanları ise siyanürlü toprağın kaydığını ve yaşananların büyük bir çevre felaketi olduğunu belirtiyor.

Kim haklı? 👇

Gazete Duvar’dan Evrim Deniz, madenin içerisinde bulunan siyanür havuzu sebebiyle ölen kuşları görüntüleri. sahada çalışan bir Anagold şirket işçisi kuşların siyanür havzasını su sandıklarını ve içmek için indiklerinde önce bayıldıklarını aktardı. İşçi, 'Kuşlar düşünce çok üzülüyoruz. Saatlerce orada debelenip ölüyorlar. Bizler oraya inemiyoruz. Zaten içeride görüntü almamız kesinlikle yasak' dedi.

İşçi, "Sizinle konuştuğum görülse beni işten atarlar. Şehirde barındırmazlar. Daha küçük cüsseli kuşlar ise bazen uçarken sersemleyip düşüyor. Basından gelenler görüntülemesin diye de etrafa beyaz naylonla örttüler" diye konuştu.

İşçi, "Sizinle konuştuğum görülse beni işten atarlar. Şehirde barındırmazlar. Daha küçük cüsseli kuşlar ise bazen uçarken sersemleyip düşüyor. Basından gelenler görüntülemesin diye de etrafa beyaz naylonla örttüler" diye konuştu.

DİSK Genel Sağlık Başkan Vekili Ahmet Remzi Atasoy, "Kapalı ve yağmurlu havalarda kuşlar buharlaşan siyanürden etkilenerek düşer. Ve can çekişerek ölür" dedi.

DİSK Genel Sağlık Başkan Vekili Ahmet Remzi Atasoy, "Kapalı ve yağmurlu havalarda kuşlar buharlaşan siyanürden etkilenerek düşer. Ve can çekişerek ölür" dedi.

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yeşilzytn

insanlık, ne igrenc bir belasın sen.