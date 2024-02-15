Altın Madeninde Siyanür Havuzundaki Ölü Kuşlar: Can Çekişerek Ölüyorlar

Gazete Duvar’dan Evrim Deniz, madenin içerisinde bulunan siyanür havuzu sebebiyle ölen kuşları görüntüleri. sahada çalışan bir Anagold şirket işçisi kuşların siyanür havzasını su sandıklarını ve içmek için indiklerinde önce bayıldıklarını aktardı. İşçi, 'Kuşlar düşünce çok üzülüyoruz. Saatlerce orada debelenip ölüyorlar. Bizler oraya inemiyoruz. Zaten içeride görüntü almamız kesinlikle yasak' dedi.