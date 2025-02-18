Altay Kar Fırtınası Nedir, Hangi Bölgelerde Görülür? Altay Kar Fırtınası'ndan En Çok Etkilenen Bölgeler

Altay Kar Fırtınası, Sibirya'dan gelen soğuk hava akımlarının Türkiye'ye ulaşmasıyla oluşur. Bu soğuk hava dalgası, özellikle Orta Asya'dan gelen güçlü rüzgarlarla birleşir ve karla karışık yağmur ya da yoğun kar yağışına neden olur. Bu fırtına, birçok bölgede hava sıcaklıklarının aniden düşmesine, buzlanmalara ve yol koşullarının tehlikeye girmesine yol açabilir. Fırtınanın etkisiyle hava koşulları şiddetlenir, genellikle Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri en fazla etkilenen alanlar arasında yer alır.