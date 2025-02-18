onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Altay Kar Fırtınası Nedir, Hangi Bölgelerde Görülür? Altay Kar Fırtınası'ndan En Çok Etkilenen Bölgeler

Altay Kar Fırtınası Nedir, Hangi Bölgelerde Görülür? Altay Kar Fırtınası'ndan En Çok Etkilenen Bölgeler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.02.2025 - 22:22

Son günlerde sıkça gündeme gelen Altay Kar Fırtınası, Türkiye’de hava sıcaklıklarını düşürerek yoğun kar yağışına neden olabilir. Peki, Altay Kar Fırtınası nedir, nasıl oluşur ve Türkiye’ye etkileri neler olacak? Bu fırtına hangi illerde kar yağışı ve sert hava koşullarına yol açabilir?

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altay Kar Fırtınası'nın ardından ülke genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar, kar yağışının etkisiyle okulların 2-3 gün tatil edilebileceğini değerlendiriyor.

Altay Kar Fırtınası'nın ardından ülke genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar, kar yağışının etkisiyle okulların 2-3 gün tatil edilebileceğini değerlendiriyor.

Altay Kar Fırtınası Nedir?

Altay Kar Fırtınası Nedir?

Altay Kar Fırtınası, Sibirya kökenli soğuk hava dalgalarının Türkiye'ye ulaşarak yoğun kar yağışı ve sert rüzgarlar oluşturduğu bir meteorolojik olayı ifade eder. Adını, Sibirya'nın güneyinde yer alan ve sert iklim koşullarıyla bilinen Altay Dağları'ndan alır.

Altay Kar Fırtınası Türkiye'yi Nasıl Etkiliyor?

Altay Kar Fırtınası Türkiye'yi Nasıl Etkiliyor?

Altay Kar Fırtınası, Sibirya'dan gelen soğuk hava akımlarının Türkiye'ye ulaşmasıyla oluşur. Bu soğuk hava dalgası, özellikle Orta Asya'dan gelen güçlü rüzgarlarla birleşir ve karla karışık yağmur ya da yoğun kar yağışına neden olur. Bu fırtına, birçok bölgede hava sıcaklıklarının aniden düşmesine, buzlanmalara ve yol koşullarının tehlikeye girmesine yol açabilir. Fırtınanın etkisiyle hava koşulları şiddetlenir, genellikle Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri en fazla etkilenen alanlar arasında yer alır.

Altay Kar Fırtınası Hangi Dönemlerde Görülüyor?

Altay Kar Fırtınası Hangi Dönemlerde Görülüyor?

Altay Kar Fırtınası, özellikle kış aylarında, yani aralık ile şubat arasında en yoğun şekilde görülür. Bu dönemde, soğuk hava dalgaları Türkiye'ye ulaşarak hem hava sıcaklıklarını düşürür hem de kar yağışını tetikler.

Türkiye'de Hangi Bölgelerde Altay Kar Fırtınası Görülüyor?

Türkiye'de Hangi Bölgelerde Altay Kar Fırtınası Görülüyor?

Türkiye'nin özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgeleri, Altay Kar Fırtınası'nın etkisiyle kar yağışından daha fazla etkilenen alanlardır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın