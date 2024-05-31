Alper Gezeravcı Hastaneye Kaldırıldı: Sağlık Durumu İyi
Alper Gezeravcı Hastaneye Kaldırıldı: Sağlık Durumu İyi
Türkiye’nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, TEM Otoyolu’nda kaza geçirdi. Araçta bulunan 2 kişiyle birlikte hastaneye kaldırılan Gezeravcı’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil otobüsle çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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