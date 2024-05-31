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Alper Gezeravcı Hastaneye Kaldırıldı: Sağlık Durumu İyi

Alper Gezeravcı Hastaneye Kaldırıldı: Sağlık Durumu İyi

Alper Gezeravcı
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.05.2024 - 15:17

Türkiye’nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, TEM Otoyolu’nda kaza geçirdi. Araçta bulunan 2 kişiyle birlikte hastaneye kaldırılan Gezeravcı’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil otobüsle çarpıştı.

TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil otobüsle çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı.

Kazada otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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