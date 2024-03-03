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Almanya'da 3 Sene Önce 15 Euro Tutan Alışverişi Yeniden Yapan Kullanıcının Ödediği Fark Şaşırttı!

Almanya'da 3 Sene Önce 15 Euro Tutan Alışverişi Yeniden Yapan Kullanıcının Ödediği Fark Şaşırttı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 19:39

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Almanya'da yaşayan bir kullanıcı 3 sene önce 15 euro verdiği mutfak alışverişinin aynısını bugün tekrarladı. Bakın, fiyatlar ne kadar değişti...

Kaynak: https://x.com/ZAMajans/status/1764316...
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Türkiye'deki fiyat artışı acaba Almanya ile kıyaslanabilir mi? Bir kullanıcı çektiği video ile herkesi şaşırttı.

Türkiye'deki fiyat artışı acaba Almanya ile kıyaslanabilir mi? Bir kullanıcı çektiği video ile herkesi şaşırttı.

Almanya'da yaşayan kullanıcı 3 sene önce yaptığı bir mutfak alışverişinin fişini paylaştı.

Almanya'da yaşayan kullanıcı 3 sene önce yaptığı bir mutfak alışverişinin fişini paylaştı.

Biber, ekmek, limon ve mantarın listede olduğu bir mutfak alışverişine 3 sene önce 15 euro verdiğini söyledi.

Biber, ekmek, limon ve mantarın listede olduğu bir mutfak alışverişine 3 sene önce 15 euro verdiğini söyledi.

Bugün tekrar o alışverişin aynısını yapan kullanıcı, 3 senelik enflasyonu ortaya koydu.

Bugün tekrar o alışverişin aynısını yapan kullanıcı, 3 senelik enflasyonu ortaya koydu.

Aynı alışveriş 3 sene önce 15 euro iken, bugün ise 20 euro tuttu. 3 yılda 5 birim artış yaşanması görenleri şaşkına uğrattı.

Aynı alışveriş 3 sene önce 15 euro iken, bugün ise 20 euro tuttu. 3 yılda 5 birim artış yaşanması görenleri şaşkına uğrattı.
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İşte o video:

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