Almanya'da 3 Sene Önce 15 Euro Tutan Alışverişi Yeniden Yapan Kullanıcının Ödediği Fark Şaşırttı!

Kaynak: https://x.com/ZAMajans/status/1764316...
Almanya'da yaşayan bir kullanıcı 3 sene önce 15 euro verdiği mutfak alışverişinin aynısını bugün tekrarladı. Bakın, fiyatlar ne kadar değişti...
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Türkiye'deki fiyat artışı acaba Almanya ile kıyaslanabilir mi? Bir kullanıcı çektiği video ile herkesi şaşırttı.
Almanya'da yaşayan kullanıcı 3 sene önce yaptığı bir mutfak alışverişinin fişini paylaştı.
Biber, ekmek, limon ve mantarın listede olduğu bir mutfak alışverişine 3 sene önce 15 euro verdiğini söyledi.
Bugün tekrar o alışverişin aynısını yapan kullanıcı, 3 senelik enflasyonu ortaya koydu.
Aynı alışveriş 3 sene önce 15 euro iken, bugün ise 20 euro tuttu. 3 yılda 5 birim artış yaşanması görenleri şaşkına uğrattı.
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İşte o video:
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