Aleyna Tilki'nin Melisa Ilıcalı'ya Ağaçlarla İlgili Bi' Garip Sorusu Sosyal Medyada Viral Oldu!
Aleyna Tilki, Şeyma Subaşı'nın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Burada Şeyma Subaşı ve kızı Melisa Ilıcalı'yla beraber yemek yapan Aleyna Tilki, Melisa'yla garip bir sohbete başladı. Ağaç sevgisi hakkında konuşan Aleyna'nın o anları sosyal medyada viral oldu.
KAYNAK: Bold Agency Product
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Acun Ilıcalı'yla yaşadığı ilişkiyle hayatımıza giren Şeyma Subaşı, bir süredir YouTube programıyla gündemde.
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Melisa'ya "Sen seviyor musun iletişim kurmayı ağaçlarla?" diye soran Aleyna Tilki, Melisa'dan "O ne demek?" yanıtını aldı.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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