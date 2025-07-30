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Aleyna Tilki'nin Melisa Ilıcalı'ya Ağaçlarla İlgili Bi' Garip Sorusu Sosyal Medyada Viral Oldu!

Aleyna Tilki'nin Melisa Ilıcalı'ya Ağaçlarla İlgili Bi' Garip Sorusu Sosyal Medyada Viral Oldu!

Şeyma Subaşı Aleyna Tilki
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.07.2025 - 23:12

Aleyna Tilki, Şeyma Subaşı'nın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Burada Şeyma Subaşı ve kızı Melisa Ilıcalı'yla beraber yemek yapan Aleyna Tilki, Melisa'yla garip bir sohbete başladı. Ağaç sevgisi hakkında konuşan Aleyna'nın o anları sosyal medyada viral oldu.

KAYNAK: Bold Agency Product

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Acun Ilıcalı'yla yaşadığı ilişkiyle hayatımıza giren Şeyma Subaşı, bir süredir YouTube programıyla gündemde.

Acun Ilıcalı'yla yaşadığı ilişkiyle hayatımıza giren Şeyma Subaşı, bir süredir YouTube programıyla gündemde.

Kızı Melisa Ilıcalı'yla yer aldığı programa ünlü konuklar davet eden Subaşı'nın sıradağı konuğu sevilen şarkıcı Aleyna Tilki oldu. Şeyma Subaşı ve Melisa Ilıcalı ile beraber yemek yapma serüvenine girişen Tilki, Melisa'yla sohbet ederken sorduğu bir soru sosyal medyada epey absürt bulundu.

Melisa'ya "Sen seviyor musun iletişim kurmayı ağaçlarla?" diye soran Aleyna Tilki, Melisa'dan "O ne demek?" yanıtını aldı.

Melisa'ya "Sen seviyor musun iletişim kurmayı ağaçlarla?" diye soran Aleyna Tilki, Melisa'dan "O ne demek?" yanıtını aldı.

Melisa'nın sorusu sonrasında Tilki, ağaç sevgisi hakkında detay verirken Melisa Ilıcalı, annesinin odasındaki çöpleri attığını söyleyerek sohbeti daha da ilginç bir hale getirdi.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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