Alevler İçinde Kalan Uçaktaki 379 Kişi Teknoloji Sayesinde Sağ Salim Kurtulmayı Başardı

Tokyo, Japonya'daki uçak kazası sonrasında gerçekleştirilen tahliye operasyonu, uzmanlar tarafından ders niteliğinde olarak değerlendirildi. Alevler içindeki uçağın içerisinden herkesin kurtulmasını sağlayan bu operasyon, eksiksiz uygulanan tahliye prosedürleri ve teknolojinin etkili birleşimi sayesinde başarılı oldu. Detaylar içerikte. 👇

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