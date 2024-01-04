Alevler İçinde Kalan Uçaktaki 379 Kişi Teknoloji Sayesinde Sağ Salim Kurtulmayı Başardı
Alevler İçinde Kalan Uçaktaki 379 Kişi Teknoloji Sayesinde Sağ Salim Kurtulmayı Başardı
Tokyo, Japonya'daki uçak kazası sonrasında gerçekleştirilen tahliye operasyonu, uzmanlar tarafından ders niteliğinde olarak değerlendirildi. Alevler içindeki uçağın içerisinden herkesin kurtulmasını sağlayan bu operasyon, eksiksiz uygulanan tahliye prosedürleri ve teknolojinin etkili birleşimi sayesinde başarılı oldu. Detaylar içerikte. 👇
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Uçuş sırasında Airbus A350 tipi bir yolcu uçağında çıkan yangın, içerideki 379 yolcu ve mürettebat için kritik bir durum yarattı.
Kabinin sıcaklık ve dumanla kaplanması, yolcuları ve mürettebatı hayatta kalmak için acil çıkışlara yönelmeye zorladı.
Neyse ki teknolojinin ve eksiksiz bir tahliye operasyonunun birleşmesi sayesinde uçaktaki tüm yolcuların ve mürettebatın kurtulması, olağanüstü bir başarı olarak kayıtlara geçti.
Yangın, uçağın ilk 90 saniyesinde sınırlı bir alanda kaldı, bu da herkesin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için gerekli zamanı sağladı.
Tahliye sırasında çekilen görüntülerde kaçış kaydıraklarının kullanıldığı ve panik belirtisinin olmadığı görüldü.
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Ayrıca yolcuların kabin bagajlarını almadıkları, bu sayede şişe ağzı denilen tıkanıklığın önlenmiş olduğu gözlemlendi.
Havacılık uzmanı Alex Macheras, mürettebatın bu kritik durumda ders niteliğinde bir tahliye gerçekleştirdiğini vurguladı.
Ayrıca alevlerin hareketini iyi değerlendirmeleri ve tüm acil çıkışları açmamalarının önemine dikkat çekti.
Uçakta bulunan Yamake isimli bir yolcu tüm kaosa rağmen herkesin beş dakika içinde dışarı çıkarıldığını belirtti.
28 yaşındaki başka bir yolcu Tsubasa Sawada ise yaşananları "sadece bir mucize" olarak nitelendirdi.
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Yangının söndürülmesi birkaç saat sürdü ve 14 yolcu hafif yaralanmalar nedeniyle tedavi altına alındı.
Uçak kompozit karbon fiber malzemeyle yapılan ilk ticari jetlerden biri olduğundan çarpışma ve yangına karşı iyi dayanıklılık gösterdiği belirtildi.
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