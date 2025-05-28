Aldatıldım… Peki Ya Şimdi?

Aldatma…

İlişkilerde belki de en sarsıcı deneyimlerden biridir. Bir anda kaybolan güven, sorgulanan sadakat, dağılan bir “biz” duygusu ile her şey yerle bir oluverir.

Ama şaşırtıcı olan şu: Tüm bu karmaşaya rağmen bazı çiftler, ilişkiye yeniden başlama cesaretini gösterebiliyor.

Aldatma sadece bir davranış değil, derin bir deneyimdir. Çoğu zaman aldatma denilince akla yalnızca fiziksel bir yakınlık gelir. Oysa aldatma, çok daha geniş bir yelpazeyi kapsar:

· Duygusal yakınlıklar

· Gizlenen mesajlar

· Dijital flörtleşmeler

· Partnerin bilmediği özel bağlar…

Her çiftin aldatma tanımı farklıdır. Kimi için sosyal medyadaki bir beğeni bile sınır ihlalidir, kimi içinse fiziksel temas olmadan ihanet sayılmaz.