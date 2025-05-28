onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Aldatıldım… Peki Ya Şimdi?

etiket Aldatıldım… Peki Ya Şimdi?

Fatma Coşar
Fatma Coşar - yazio
28.05.2025 - 10:33

Aldatma…

İlişkilerde belki de en sarsıcı deneyimlerden biridir. Bir anda kaybolan güven, sorgulanan sadakat, dağılan bir “biz” duygusu ile her şey yerle bir oluverir.

Ama şaşırtıcı olan şu: Tüm bu karmaşaya rağmen bazı çiftler, ilişkiye yeniden başlama cesaretini gösterebiliyor.

Aldatma sadece bir davranış değil, derin bir deneyimdir. Çoğu zaman aldatma denilince akla yalnızca fiziksel bir yakınlık gelir. Oysa aldatma, çok daha geniş bir yelpazeyi kapsar:

· Duygusal yakınlıklar

· Gizlenen mesajlar

· Dijital flörtleşmeler

· Partnerin bilmediği özel bağlar…

Her çiftin aldatma tanımı farklıdır. Kimi için sosyal medyadaki bir beğeni bile sınır ihlalidir, kimi içinse fiziksel temas olmadan ihanet sayılmaz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki Aldatma Türleri Nelerdir?

Peki Aldatma Türleri Nelerdir?

· Cinsel aldatma

· Duygusal aldatma

· Sanal (internet üzerinden) aldatma

· Birleşik aldatma

Hangi Aldatma Türü Daha Yıkıcı?

Araştırmalar, erkeklerin cinsel aldatmayı daha stres verici bulduğunu, kadınların ise duygusal bağ kurulmasından daha çok etkilendiğini gösteriyor.

Örneğin bir çalışmada: Erkeklerin %60’ı eşlerinin cinsel ilişki yaşamasını en büyük ihanet olarak görürken, kadınların sadece %17’si bunu en büyük sorun olarak tanımlıyor. Kadınlar için duygusal yakınlık daha affedilmez bulunuyor.

Güncel araştırmalar ise, aldatmanın türünden ziyade, ilişkiye verdiği tehdit düzeyinin affetme sürecini belirlediğini ortaya koyuyor.

Aldatma Travması ve Etkileri

Psikolojik Etkiler:

· Öfke

· Derin üzüntü

· Değersizlik hissi

· Depresyon

· Utanç

· Özsaygı kaybı

Bazı kişilerde “aldatma travması” veya “ilişki temelli Travma Sonrası Stres Bozukluğu” gelişebilir.

Fiziksel ve Somatik Etkiler:

· Mide-bağırsak sorunları

· Baş ağrısı, bulantı

· Uyku bozuklukları

· Konsantrasyon güçlüğü

· Kilo kaybı

· Yüksek tansiyon

İlişkisel Etkiler

İlişkisel Etkiler

· Derin bir bağlanma yaralanması

· Duygusal bağın zedelenmesi

· 160 kültürü kapsayan bir araştırmaya göre, aldatma boşanmanın en sık nedeni olarak gösterilmektedir.

Neden Aldattı?

Aldatma tek bir nedene bağlanamaz. Ama bazı ortak dinamikler var:

· Duygusal ya da fiziksel tatminsizlik

· İlgisizlik

· Değersizlik hissi

· Süregelen çatışmalar

· Cinsel uzaklık

· Bağlılık duygusunun zayıflığı

· Ortamda oluşan fırsatlar

· Bireysel yatkınlıklar: dürtüsellik, bağlanma problemleri, geçmiş aldatmalar

Çift Terapilerinde Nasıl Bir Yol İzlenir?

Çift Terapilerinde Nasıl Bir Yol İzlenir?

Güvenin Yeniden İnşaası Mümkün!

Aldatma sonrası güveni yeniden kurmak için dört aşamalı bir süreç izlenir:

1.Aşama: Krizi Yönetmek

Aldatılan kişinin duyguları görülür ve ifade edilmesine alan tanınır. Aldatan kişinin hatayı kabul etmesi ve pişmanlığını ifade etmesi beklenir. Şeffaflık ve empati, bu aşamanın anahtarıdır.

2. Aşama: Dürüstlük ve Barışma

Her şey açıkça konuşulur (cinsellikle ilgili detaylar hariç). Aldatan taraf, sorulara sabırla yanıt verir. Şüphe azaldıkça iletişim başlar. Bu aşama “ölüp dirilme” seansları gibi hissedilir ama iyileştiricidir.

3. Aşama: Anlamlandırma

“Bu ilişki neden bu noktaya geldi?” sorusu ele alınır. Suçlama yerine sorumluluk üstlenmek teşvik edilir. İletişim, beklentiler ve bağ yeniden yapılandırılır.

4. Aşama: Affetmek ve Yeniden Bağlanma

Bilimsel olarak affetmek; öfke, kin, nefret gibi duyguları ve intikam isteğini bilinçli olarak terk etmek ve bunun yerine nötr ya da anlayışlı bir duygu geliştirmektir.

Ama bu kolay değildir çünkü:

· “Affedersem yine yapar mı?”

· “Affetmek, yapılanı cezasız bırakmak mı?”

· “Ya beni hafife alırsa?”

· “Kandırıldım mı?”

gibi düşünceler zihni meşgul eder.

Mağdur eş öfkesini bırakırsa kendini savunmasız hissedebilir. Ya da affetmenin, karşı tarafın pişmanlığını bastıracağına dair bir korku taşıyabilir.

Unutmamak Gerekir ki:

Unutmamak Gerekir ki:

Affetmek, yapılanı onaylamak değil;

Olanı reddetmeden, ona rağmen yol yürümeye niyet etmektir.

Affetmenin duygusal boyutu zamanla şekillenir. Niyet etmekle, gerçekten affetmiş hissetmek arasında zaman farkı olabilir. Bu yüzden affetmek zaman alır. İlişki bu süreçte inişli çıkışlı bir yol izleyebilir. Bu aşama en uzun süren ama en kalıcı aşamadır. Çift yeniden bir araya gelir, sevecen yönlerini keşfeder. Koşulsuz sevgi ve derin bağlılık bu noktada gelişebilir.

Son Söz...

Aldatılmak, sadece bir ilişki travması değildir. Aynı zamanda bir özsaygı sınavıdır. Bu nedenle iyileşmenin en önemli adımlarından biri karşındakini değil, önce kendini affetmektir.

“Seni affetmeyi seçtiğim için önce kendimi affediyorum.” diyebilmektir. 

Gerçek iyileşme, “buna değer bir ilişkide” yeniden güvenmek için yola çıkma cesaretini gösterebilmektir. 

Instagram

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Fatma Coşar
Fatma Coşar
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam