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AKP'li Metin Külünk, Dilan Polat'ın Ses Getiren Tahliye Partisine İsyan Etti: "Devlete Meydan Okuyorlar"

AKP'li Metin Külünk, Dilan Polat'ın Ses Getiren Tahliye Partisine İsyan Etti: "Devlete Meydan Okuyorlar"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.10.2024 - 19:45

Eski AKP milletvekili ve MKYK üyesi Metin Külünk, Dilan Polat'ın tahliye partisine isyan etti. Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Devlet’e meydan okuyorlar. Daha da önemlisi, milletle dalga geçiyorlar' dedi. 

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Kara para aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarından yargılanan Dilan Polat, 10 ay sonra cezaevinden salınmıştı.

Kara para aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarından yargılanan Dilan Polat, 10 ay sonra cezaevinden salınmıştı.

Sosyal medya paylaşımı yapmayacağını söyleyen Dilan Polat, geçtiğimiz gece bir tahliye partisi düzenleyerek yine bütün dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya paylaşımı yapmayacağını söyleyen Dilan Polat, geçtiğimiz gece bir tahliye partisi düzenleyerek yine bütün dikkatleri üzerine çekti.

Gece boyu dans eden ve şarkı söyleyen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, sosyal medyadan parti pozlarını ve videolarını paylaştı. Sıla Doğu'nun paylaştığı videolardan birinde, Dilan Polat ile kardeşi Sıla'nın dudak dudağa öpüştüğü anlar yer aldı.

Gece boyu dans eden ve şarkı söyleyen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, sosyal medyadan parti pozlarını ve videolarını paylaştı. Sıla Doğu'nun paylaştığı videolardan birinde, Dilan Polat ile kardeşi Sıla'nın dudak dudağa öpüştüğü anlar yer aldı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, tepkiyle karşılandı. O anlar 👇

Eski AKP milletvekili ve MKYK üyesi Metin Külünk, Dilan Polat'ın tahliye partisinden görüntüleri alıntılayarak yaptığı paylaşımda duruma isyan etti.

Eski AKP milletvekili ve MKYK üyesi Metin Külünk, Dilan Polat'ın tahliye partisinden görüntüleri alıntılayarak yaptığı paylaşımda duruma isyan etti.
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Metin Külünk paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 👇

Metin Külünk paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 👇

'Devlet’e meydan okuyorlar. Daha da önemlisi, milletle dalga geçiyorlar.

Kamu adına işlem yapması gerekense yargı bürokrasisi fakat ses gelmiyor.

Dolayısıyla bu taraftaki ses daha da yükseliyor.

Diyor ki avaz avaz, “Bak, seni çürütüyorum. Ülkeyi çürütüyorum ve senin elinden hiçbir şey gelmiyor.”

Ülkeyi aciz göstermeye, itibarı elden almaya gayretleri ve cesaretleri olan bu kımın zararlılarına karşı sağlam ve en ağırından gerçek iradeyi yakında göreceğimize inanıyoruz

Milletimizde bunu bekliyor.'

Metin Külünk'ün paylaşımı 👇

Metin Külünk'ün paylaşımı 👇

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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