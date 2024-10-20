AKP'li Metin Külünk, Dilan Polat'ın Ses Getiren Tahliye Partisine İsyan Etti: "Devlete Meydan Okuyorlar"

'Devlet’e meydan okuyorlar. Daha da önemlisi, milletle dalga geçiyorlar.

Kamu adına işlem yapması gerekense yargı bürokrasisi fakat ses gelmiyor.

Dolayısıyla bu taraftaki ses daha da yükseliyor.

Diyor ki avaz avaz, “Bak, seni çürütüyorum. Ülkeyi çürütüyorum ve senin elinden hiçbir şey gelmiyor.”

Ülkeyi aciz göstermeye, itibarı elden almaya gayretleri ve cesaretleri olan bu kımın zararlılarına karşı sağlam ve en ağırından gerçek iradeyi yakında göreceğimize inanıyoruz

Milletimizde bunu bekliyor.'