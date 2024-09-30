Akbank'tan İzinsiz Kredi ve Para Transferi İddialarına İlişkin Açıklama Geldi: ''Kesinlikle Asılsızdır''
Akbank'tan İzinsiz Kredi ve Para Transferi İddialarına İlişkin Açıklama Geldi: ''Kesinlikle Asılsızdır''
Akbank, müşterilerin izni olmadan kendi adlarına kredi çekildiği iddiaları üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, yapılan incelemelerde olayların sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirildiği sonucuna varıldığı ifade edildi.
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Akbank'ta hesabı olan birçok müşteri, sosyal medyada bilgileri dışında adlarına kredi çekilerek hesaplarından para transfer edildiğine yönelik peş peşe paylaşımlar yapıyordu.
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Sosyal medyada gündem olan iddiaların ardından beklenen açıklama geldi. Banka yetkilileri iddiaları yalanlayarak, yapılan incelemeler sonucunda söz konusu vakaların sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirildiğini tespit ettiklerini belirtti.
Ayrıca müşterilerini bu tür olaylara karşı dikkatli olmalarını, kişisel bilgilerini ve mobil cihaz şifrelerini yabancı kişilerle paylaşmamaları konusunda uyardı.
İşte açıklamanın tamamı👇
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