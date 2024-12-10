Ak Partili Milletvekili Cilvegözü Sınır Kapısı Diye Çin'den Fotoğraf Paylaştı

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin son bulmasının ardından Türkiye'de en çok merak edilen konulardan biri ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların durumu oldu. Ülkelerine dönüp dönmeyecekleri merak edilen Suriyeliler hakkında büyük bir geri dönüş dalgası olacağını öne süren de var, beklendiği kadar büyük bir dönüş olmayacağını söyleyen de... Medyada ise sınır kapılarındaki yoğunluk halkla paylaşılıyor.