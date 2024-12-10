Ak Partili Milletvekili Cilvegözü Sınır Kapısı Diye Çin'den Fotoğraf Paylaştı
Ak Partili Milletvekili Cilvegözü Sınır Kapısı Diye Çin'den Fotoğraf Paylaştı
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin son bulmasının ardından Türkiye'de en çok merak edilen konulardan biri ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların durumu oldu. Ülkelerine dönüp dönmeyecekleri merak edilen Suriyeliler hakkında büyük bir geri dönüş dalgası olacağını öne süren de var, beklendiği kadar büyük bir dönüş olmayacağını söyleyen de... Medyada ise sınır kapılarındaki yoğunluk halkla paylaşılıyor.
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Cilvegözü sınır kapısı da yoğunluk beklenen noktalardan biri...
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Ak Partili Orhan Miroğlu ise paylaştığı fotoğrafa mahşer benzetmesi yaptı. Cilvegözü'ne ait olduğunu savundu.
Paylaştığı fotoğraf şöyle;
Kısa süre sonra fotoğrafın 2015 yılında Çin'deki bayram yoğunluğu olduğu ortaya çıktı.
Miroğlu paylaşımın doğru olduğunda ısrar etmedi. Ancak silme kararı da almadı.
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Ardından olayı farklı bir konuya bağladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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