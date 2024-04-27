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AK Partili Metin Külünk'ten Çok Konuşulacak İddia: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Önüne Sahte Anketler Götürdüler"

AK Partili Metin Külünk'ten Çok Konuşulacak İddia: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Önüne Sahte Anketler Götürdüler"

Fatih Altaylı AK Parti Metin Külünk
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.04.2024 - 17:44

AK Parti eski MKYK üyesi Metin Külünk, 31 Mart seçimlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Külünk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahte anket sunulduğunu iddia etti.

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AK Parti eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, gazeteci Fatih Altaylı’nın programına katıldı.

AK Parti eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, gazeteci Fatih Altaylı’nın programına katıldı.

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçime ilişkin Altaylı'ya konuşan Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahte anketler sunulduğunu iddia etti.

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçime ilişkin Altaylı'ya konuşan Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahte anketler sunulduğunu iddia etti.

Külünk, “Ben biliyorum bazı illeri ama söylemeyeyim. İstedikleri adayları adaylaştırabilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne sahte anketler götürdüler. Cumhurbaşkanının etrafında onun haberi olmadan, onun ismi üzerinden illerde, Beştepe'nin içinde, bakanlıklar içerisinde hanedanlıklar oluştu" dedi.

Külünk, “Ben biliyorum bazı illeri ama söylemeyeyim. İstedikleri adayları adaylaştırabilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne sahte anketler götürdüler. Cumhurbaşkanının etrafında onun haberi olmadan, onun ismi üzerinden illerde, Beştepe'nin içinde, bakanlıklar içerisinde hanedanlıklar oluştu" dedi.

Külünk, 15 Temmuz’dan sonra parti içindeki siyasetçilerin ‘bu millet bize mecbur’ anlayışıyla birlikte ortaya çıktığını söyledi.

Külünk, 15 Temmuz’dan sonra parti içindeki siyasetçilerin ‘bu millet bize mecbur’ anlayışıyla birlikte ortaya çıktığını söyledi.
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