AK Parti Kulisi: Ekrem İmamoğlu’na Oy Veren AK Partili Başkanlar Kriz Çıkardı İddiası

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilmişti. Seçimde Ekrem İmamoğlu’na AK Partili bazı belediye başkanlarının da oy kullandığı ortaya çıkmıştı. İddiaya göre; Ekrem İmamoğlu’nun aldığı oy AK Parti içinde kriz çıkardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBB seçimleri sonrasında AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın istifasını istedi.