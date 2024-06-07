AK Parti Kulisi: Ekrem İmamoğlu’na Oy Veren AK Partili Başkanlar Kriz Çıkardı İddiası
AK Parti Kulisi: Ekrem İmamoğlu’na Oy Veren AK Partili Başkanlar Kriz Çıkardı İddiası
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilmişti. Seçimde Ekrem İmamoğlu’na AK Partili bazı belediye başkanlarının da oy kullandığı ortaya çıkmıştı. İddiaya göre; Ekrem İmamoğlu’nun aldığı oy AK Parti içinde kriz çıkardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBB seçimleri sonrasında AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın istifasını istedi.
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Ekrem İmamoğlu, TBB Başkanlığı için AK Partili Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile yarışmış ve rakibine büyük fark atarak başkan seçilmişti.
Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre; Ekrem İmamoğlu CHP’nin delege sayısını 67 farkla geçerek 515 oyla seçildi. Bu 67 farkın içinde İYİ Parti, DEM Parti ve YRP’nin de etkisi var. Ancak AKP’li belediye başkanının da İmamoğlu’na destek verdiği belirtildi.
ODA Tv’den Uğur Can Biçer ise Ekrem İmamoğlu’na oy veren AK Partili başkanların olmasının partide kriz yarattığını iddia etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaşanan duruma tepki gösterdiği öğrenildi. Erdoğan, delegelerin tamamını oy kullanmaya getiremeyen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı azarladı. Kongreye kadar makamda kalmak istediği belirtilen 75 yaşındaki Yusuf Ziya Yılmaz’ın istifası istendi.
Yusuf Ziya Yılmaz’ın “Ekrem İmamoğlu’na oy veren AKP’li belediye başkanlarını bulacağım bana müsade edin diye” genel merkez koridorlarında bağırdığı öğrenildi.
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