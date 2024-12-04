Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "CHP İçindeki Bürokratlardan Bilgiler Geliyor"
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "CHP İçindeki Bürokratlardan Bilgiler Geliyor"
Hamza Dağ, 2024 seçimlerinde AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştu. Görevine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak devam eden Dağ, Mynet'ten Ersel Yıldırım'a açıklamalarda bulundu. Dağ, kabinedeki değişim sürecinden ve asgari ücret tartışmalarından bahsetti. Dağ özellikle 'CHP İçindeki Bürokratlardan Bilgiler Geliyor' sözleriyle dikkat çekti.
Kaynak: Mynet / Ersel Yıldırım
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, verdiği özel röportajda ekonomiden siyasete birçok fakrlı konuya değindi. Asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Dağ, "ekonomik döngüde sıkıntılar yaşadığımızı reddetmiyoruz" dedi.
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Gündemde yer alan kabine değişikliğine de dikkat çeken Dağ, "önümüzde kongre var" diyerek değişime işaret etti.
Asgari ücret toplantılarının yakından takip edildiği şu günlerde bir açıklama da Hamza Dağ'dan geldi.
"CHP İçindeki bürokratlardan bilgiler geliyor."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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