Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "CHP İçindeki Bürokratlardan Bilgiler Geliyor"

'Asgari ücretin tespiti çok net ve açık. İşveren ve işçi temsilcileri önümüzdeki günlerde bir araya gelecekler.' diyen Hamza Dağ, asgari ücretin belirlenmesi hususunda 'Burada asgari ücretin miktarından daha çok oran daha önemli. ' dedi.

'Birçok kimsenin sigortası asgari ücretten gösteriliyor olsa da biz biliyoruz ki çoğu sektörde özellikle sanayi alanında, hizmet sektöründe de asgari ücretle maaş alan kişi sayısı sigorta sayısından çok çok daha az.' diyerek sözlerine devam eden Hamza Dağ, 'Miktar konusunda benim bir şey söylemem doğru değil.' diyerek bu konuyu noktaladı.