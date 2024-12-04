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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "CHP İçindeki Bürokratlardan Bilgiler Geliyor"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "CHP İçindeki Bürokratlardan Bilgiler Geliyor"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 12:34

Hamza Dağ, 2024 seçimlerinde AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştu. Görevine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak devam eden Dağ, Mynet'ten Ersel Yıldırım'a açıklamalarda bulundu. Dağ, kabinedeki değişim sürecinden ve asgari ücret tartışmalarından bahsetti. Dağ özellikle 'CHP İçindeki Bürokratlardan Bilgiler Geliyor' sözleriyle dikkat çekti.

Kaynak: Mynet / Ersel Yıldırım

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, verdiği özel röportajda ekonomiden siyasete birçok fakrlı konuya değindi. Asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Dağ, "ekonomik döngüde sıkıntılar yaşadığımızı reddetmiyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, verdiği özel röportajda ekonomiden siyasete birçok fakrlı konuya değindi. Asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Dağ, "ekonomik döngüde sıkıntılar yaşadığımızı reddetmiyoruz" dedi.

Milletimiz net bir mesaj verdi. Bu mesajı iyi bir şekilde değerlendirmek lazım. Mesajda sadece son dönemdeki süreçlerle ilgili değil, ekonomik döngüde bazı sıkıntılar yaşadığımız malum. Bunu da reddetmiyoruz...Böyle bir durumda vatandaş bir yere mesaj verecekse tabii ki iktidara mesaj verecek. Böyle bir mesaj verdi. Burada şunun tespitini yapmak gerekiyor. Vatandaşımızın yine muhalefetten bir beklentisi, oraya karşı bir ümit ortaya koyarak bir tercihte bulunduğunu düşünmüyoruz. Böyle bir durum olmadığını da görüyoruz.

Gündemde yer alan kabine değişikliğine de dikkat çeken Dağ, "önümüzde kongre var" diyerek değişime işaret etti.

Gündemde yer alan kabine değişikliğine de dikkat çeken Dağ, "önümüzde kongre var" diyerek değişime işaret etti.

Dağ, 22 yılda birçok bakanın değiştiğini belirterek sözlerine 'Değişim konusundaki durum bu ilk olmayacak son da olmayacak. Bundan önce yerel seçimlerden sonra 2 tane bakanımız değişti. Önümüzde kongre var. Kongrede zannediyorum teşkilatın yüzde 50'ye yakını bir değişim gösterdi. Üst kurullarda da değişim olacaktır.' diyerek devam etti.

Kabine'de değişim konusunda sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri de malum. Dolayısıyla takvim tamamen Cumhurbaşkanımızın uhdesindedir. Önümüzdeki günlerde bu konuda hamleler yeri ve zamanı geldiğinde zamanlaması doğru olacak şekilde inşallah ortaya koyulacaktır.

Asgari ücret toplantılarının yakından takip edildiği şu günlerde bir açıklama da Hamza Dağ'dan geldi.

Asgari ücret toplantılarının yakından takip edildiği şu günlerde bir açıklama da Hamza Dağ'dan geldi.

'Asgari ücretin tespiti çok net ve açık. İşveren ve işçi temsilcileri önümüzdeki günlerde bir araya gelecekler.' diyen Hamza Dağ, asgari ücretin belirlenmesi hususunda 'Burada asgari ücretin miktarından daha çok oran daha önemli. ' dedi.

'Birçok kimsenin sigortası asgari ücretten gösteriliyor olsa da biz biliyoruz ki çoğu sektörde özellikle sanayi alanında, hizmet sektöründe de asgari ücretle maaş alan kişi sayısı sigorta sayısından çok çok daha az.' diyerek sözlerine devam eden Hamza Dağ, 'Miktar konusunda benim bir şey söylemem doğru değil.' diyerek bu konuyu noktaladı.

"CHP İçindeki bürokratlardan bilgiler geliyor."

"CHP İçindeki bürokratlardan bilgiler geliyor."

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ, 'Hani körfezde yüzecektiniz?' diyerek CHP Başkanı Cemil Tugay'a tepki gösterdi. CHP içindeki bürokratlardan bilgiler geldiğini söyleyen Hamza Dağ, sözlerine şu şekilde devam etti;

'An itibariyle İzmir Körfezi'ni kirletmeye devam ediyor musunuz? Bendeki bilgiler ediyorsunuz. İçerden sizin bürokratlarınızdan gelen bilgiler. Halen siz İzmir Körfezi'ni kirletmeye devam ediyorsunuz. Ondan sonra da kirletmeye devam ederken gelin temizleyin diyorsunuz. Ya kirletme önce. Kirletmeyi, deşarjı bırak, engelle. Çiğli arıtma tesisi dördüncü fazını hayata geçir. Oradan çıkan çamuru başka bir yere naklet ya da o çamuru kurut. Yok, ne varsa demogoji'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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