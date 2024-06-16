Aileleri Hakkında Öğrendikleri Sırlarıyla Hepimizi Şoklar İçerisinde Bırakan 13 Kişi
Aileleri Hakkında Öğrendikleri Sırlarıyla Hepimizi Şoklar İçerisinde Bırakan 13 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde, insanların aileleri hakkında öğrendikleri en büyük sırları paylaşıyor olacağız. Aklınıza sizinde kendi ailenize dair benzer sırlar geliyorsa sizler de bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Dedem okuma yazma bilmiyormuş..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Teyzemin astımdan ölmediğini ve kendi hayatını sonlandırdığını keşke bana dürüstçe anlatsalardı."
3. "Küçükken babamın işte önemli bir projesi olduğu ve bu yüzden bir süre eve gelemeyeceği söylenmişti."
4. "Dedemin çocuklarının çoğu kendinden değilmiş çünkü anneannem biraz fazla sır saklıyormuş..."
5. "Evimize gelen amcam aslında amcam değil sadece babamın arkadaşlarından birisiymiş..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Babamın eşcinsel olduğu ve başka erkeklerle beraber olduğunu öğrendim."
7. "Onca yıl babamın asker olduğunu ve savaşlarda bulunduğunu düşünüyordum ama daha sonra öğrendim ki, sadece 10 ay askeriyede bulunmuş ve sonra hiçbir savaşa katılamadan eve yollanmış."
8. "Onca yıl boyunca keşke kardeşim olsa diye düşünmüştüm ve daha sonra aslında yarı kardeşlerim olduğunu ve farklı bir şehirde yaşadıklarını öğrenince çok şaşırmıştım."
9. "Teyzemin aslında eşscinsel olduğunu öğrenmiştim."
10. "Beni evlatlık edinmişler."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "Annem ve babam evliler ama birbirlerinden nefret ediyorlar..."
12. "Dedem aslında İtalya'da bir mafyanın parçasıymış ama tehlikeli işlere karışınca Amerika'ya kaçıp soyadını değiştirmiş."
13. "Aslında bir kardeşim varmış ama daha bebekken ölmüş..."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın