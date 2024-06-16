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Aileleri Hakkında Öğrendikleri Sırlarıyla Hepimizi Şoklar İçerisinde Bırakan 13 Kişi

Aileleri Hakkında Öğrendikleri Sırlarıyla Hepimizi Şoklar İçerisinde Bırakan 13 Kişi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 19:01

Bugünkü içeriğimizde, insanların aileleri hakkında öğrendikleri en büyük sırları paylaşıyor olacağız. Aklınıza sizinde kendi ailenize dair benzer sırlar geliyorsa sizler de bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Dedem okuma yazma bilmiyormuş..."

1. "Dedem okuma yazma bilmiyormuş..."

2. "Teyzemin astımdan ölmediğini ve kendi hayatını sonlandırdığını keşke bana dürüstçe anlatsalardı."

2. "Teyzemin astımdan ölmediğini ve kendi hayatını sonlandırdığını keşke bana dürüstçe anlatsalardı."

'Astım sahibi bir çocuk olarak çok korkutucu bir deneyim olmuştu.'

3. "Küçükken babamın işte önemli bir projesi olduğu ve bu yüzden bir süre eve gelemeyeceği söylenmişti."

3. "Küçükken babamın işte önemli bir projesi olduğu ve bu yüzden bir süre eve gelemeyeceği söylenmişti."

'Yıllar sonra büyüyünce aslında hapishanede olduğunu öğrendim.'

4. "Dedemin çocuklarının çoğu kendinden değilmiş çünkü anneannem biraz fazla sır saklıyormuş..."

4. "Dedemin çocuklarının çoğu kendinden değilmiş çünkü anneannem biraz fazla sır saklıyormuş..."

5. "Evimize gelen amcam aslında amcam değil sadece babamın arkadaşlarından birisiymiş..."

5. "Evimize gelen amcam aslında amcam değil sadece babamın arkadaşlarından birisiymiş..."
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6. "Babamın eşcinsel olduğu ve başka erkeklerle beraber olduğunu öğrendim."

'Annemi de bütün evlilikleri boyunca başka erkeklerle aldatmış.'

7. "Onca yıl babamın asker olduğunu ve savaşlarda bulunduğunu düşünüyordum ama daha sonra öğrendim ki, sadece 10 ay askeriyede bulunmuş ve sonra hiçbir savaşa katılamadan eve yollanmış."

7. "Onca yıl babamın asker olduğunu ve savaşlarda bulunduğunu düşünüyordum ama daha sonra öğrendim ki, sadece 10 ay askeriyede bulunmuş ve sonra hiçbir savaşa katılamadan eve yollanmış."

'Keşke babamız olmasının yeterli olduğunu ona söyleyebilseydim.'

8. "Onca yıl boyunca keşke kardeşim olsa diye düşünmüştüm ve daha sonra aslında yarı kardeşlerim olduğunu ve farklı bir şehirde yaşadıklarını öğrenince çok şaşırmıştım."

8. "Onca yıl boyunca keşke kardeşim olsa diye düşünmüştüm ve daha sonra aslında yarı kardeşlerim olduğunu ve farklı bir şehirde yaşadıklarını öğrenince çok şaşırmıştım."

9. "Teyzemin aslında eşscinsel olduğunu öğrenmiştim."

9. "Teyzemin aslında eşscinsel olduğunu öğrenmiştim."

10. "Beni evlatlık edinmişler."

10. "Beni evlatlık edinmişler."

'Küçükken şüpheleniyordum ama büyüyünce öğrenince çok şaşırmıştım.'

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11. "Annem ve babam evliler ama birbirlerinden nefret ediyorlar..."

11. "Annem ve babam evliler ama birbirlerinden nefret ediyorlar..."

12. "Dedem aslında İtalya'da bir mafyanın parçasıymış ama tehlikeli işlere karışınca Amerika'ya kaçıp soyadını değiştirmiş."

13. "Aslında bir kardeşim varmış ama daha bebekken ölmüş..."

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