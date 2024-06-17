Ailecek Eğlenmeye Hazırlanın: Çocuklu Aileler İçin En Güzel Tatil Beldeleri

Tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile Assos, sakin ve huzurlu bir tatil arayan aileler için mükemmel bir adres! Beldede antik kent gezileri ya da Assos’un taş evleri ve dar sokaklarında yürüyüş yapabilirsiniz. Ayrıca deniz kenarında huzurlu bir gün geçirmek için de pek çok plaj mevcut.