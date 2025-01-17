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Ahsen Eroğlu Deha Dizisinden Neden Ayrıldı? Deha Dizisi Esme Neden Ayrıldı?

Ahsen Eroğlu Deha Dizisinden Neden Ayrıldı? Deha Dizisi Esme Neden Ayrıldı?

Deha Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.01.2025 - 20:15

Ahsen Eroğlu’nun Deha dizisinden ayrılması, dizi severler ve hayranları tarafından büyük bir merak ve üzüntüyle karşılandı. Genç ve yetenekli oyuncu Ahsen Eroğlu, dizideki etkileyici performansıyla öne çıkmıştı. 

Peki, Ahsen Eroğlu Deha dizisinden neden ayrıldı?

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Esme Karakteri Deha'dan Ayrıldı

Esme Karakteri Deha'dan Ayrıldı

Show TV'nin iddialı dizisi Deha'da şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Birsen Altuntaş, Aras Bulut İynemli'nin partneri Ahsen Eroğlu'nun diziden ayrıldığını açıkladı. Deha'daki Esme'nin ayrılığı sosyal medyada merak oluşturdu.

Ahsen Eroğlu, Deha'dan Neden Ayrıldı?

Ahsen Eroğlu, Deha'dan Neden Ayrıldı?

Deha'da Esme'yi canlandıran Ahsen Eroğlu'nun diziden neden ayrıldığına dair henüz net bir açıklama gelmedi. Ayrıca Ahsen Eroğlu'nun diziden nasıl ayrılacağı da belli değil.

Ahsen Eroğlu Kimdir?

Ahsen Eroğlu Kimdir?

Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994’te Tekirdağ, Çorlu’da doğdu. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun olmuş, oyunculuk eğitimini Sahne 3MOTA’da almıştır. Kariyerinde Anne, Menajerimi Ara gibi yapımlarda dikkat çeken rollere imza atmıştır. Sinema ve tiyatro sahnesinde de başarılı performanslar sergileyen Eroğlu, özellikle kısa film Aylin ve tiyatro oyunu Ağaçtaki Kız ile adından söz ettirmiştir. Pek çok ödül kazanan oyuncu, yeteneği ve enerjisiyle yeni nesil oyuncular arasında öne çıkmaktadır.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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