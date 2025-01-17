Ahsen Eroğlu Deha Dizisinden Neden Ayrıldı? Deha Dizisi Esme Neden Ayrıldı?
Ahsen Eroğlu Deha Dizisinden Neden Ayrıldı? Deha Dizisi Esme Neden Ayrıldı?
Ahsen Eroğlu’nun Deha dizisinden ayrılması, dizi severler ve hayranları tarafından büyük bir merak ve üzüntüyle karşılandı. Genç ve yetenekli oyuncu Ahsen Eroğlu, dizideki etkileyici performansıyla öne çıkmıştı.
Peki, Ahsen Eroğlu Deha dizisinden neden ayrıldı?
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Esme Karakteri Deha'dan Ayrıldı
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Ahsen Eroğlu, Deha'dan Neden Ayrıldı?
Ahsen Eroğlu Kimdir?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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