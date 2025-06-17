Ahmet Rıfat Şungar Kimdir? Eşref Rüya'nın Faruk'u Ahmet Rıfat Şungar Kimdir? Kaç Yaşında?

2025 yılında ekranlarda en çok konuşulan işlerinden biri, Kanal D’de yayınlanan ve büyük ilgi gören Eşref Rüyadizisindeki Faruk Sezeri rolü oldu. Şungar, bu karakterle izleyicilerin beğenisini kazandı. Öte yandan, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde canlandırdığı Sarp karakteriyle de kendini bir kez daha kanıtladı. Her iki projede de oyunculuğunun zirvesini gösteren Ahmet Rıfat Şungar, 2025’in en çok takip edilen isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Ahmet Rıfat Şungar hakkında merak edilenleri derledik, gelin detayları birlikte inceleyelim!