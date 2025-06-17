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Ahmet Rıfat Şungar Kimdir? Eşref Rüya'nın Faruk'u Ahmet Rıfat Şungar Kimdir? Kaç Yaşında?

Ahmet Rıfat Şungar Kimdir? Eşref Rüya'nın Faruk'u Ahmet Rıfat Şungar Kimdir? Kaç Yaşında?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.06.2025 - 16:55

2025 yılında ekranlarda en çok konuşulan işlerinden biri, Kanal D’de yayınlanan ve büyük ilgi gören Eşref Rüyadizisindeki Faruk Sezeri rolü oldu. Şungar, bu karakterle izleyicilerin beğenisini kazandı. Öte yandan, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde canlandırdığı Sarp karakteriyle de kendini bir kez daha kanıtladı. Her iki projede de oyunculuğunun zirvesini gösteren Ahmet Rıfat Şungar, 2025’in en çok takip edilen isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Ahmet Rıfat Şungar hakkında merak edilenleri derledik, gelin detayları birlikte inceleyelim!

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Ahmet Rıfat Şungar Kimdir?

Ahmet Rıfat Şungar Kimdir?

Ahmet Rıfat Şungar, konservatuvar çıkışlı sağlam oyunculuğuyla son yıllarda adından sıkça söz ettiren bir isim. Gerek sinemada gerek dizilerde canlandırdığı karakterlerle izleyicinin gönlünde taht kuran Şungar, en çok da Nuri Bilge Ceylan’ın “Üç Maymun” filmindeki performansıyla hafızalara kazındı. Popülerliğin değil, kalitenin peşinden giden bir oyuncu olarak biliniyor.

Ahmet Rıfat Şungar Kaç Yaşında?

Ahmet Rıfat Şungar Kaç Yaşında?

Ahmet Rıfat Şungar, 9 Temmuz 1983 doğumlu. 2025 itibarıyla 41 yaşında.

Ahmet Rıfat Şungar Nereli?

Ahmet Rıfat Şungar Nereli?

Ahmet Rıfat Şungar İstanbul doğumlu.

Ahmet Rıfat Şungar’ın Kariyer Başlangıcı

Ahmet Rıfat Şungar’ın Kariyer Başlangıcı

Ahmet Rıfat’ın oyunculuk hikayesi lise sıralarında başladı. Tiyatro tutkusu onu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na taşıdı. 2006 yılında 'Kaybolan Yıllar' dizisiyle ilk kez ekran karşısına geçti. Ardından 2007’de 'Janjan' filminde boy gösterdi ama onu yıldız yapan proje, Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği 'Üç Maymun' oldu. Bu rolle hem ödül aldı hem de uluslararası alanda dikkat çekti. Yani kariyerine adeta roket gibi bir giriş yaptı!

Ahmet Rıfat Şungar Özel Hayatı

Ahmet Rıfat Şungar Özel Hayatı

Oyuncunun en bilinen ilişkisi, yaklaşık 2017-2019 yılları arasında Farah Zeynep Abdullah ile yaşadığı birliktelikti. İkili, uzun süre birlikte görüntülenmiş ancak daha sonra sessizce yollarını ayırmıştı. Şungar, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada “Herkese aşk dilerim” diyerek konuyu fazla uzatmamayı tercih etmişti. Öte yandan, 2017 yapımı Aşk ve Gurur dizisinde Tülin Özen ile canlandırdığı karakterler sayesinde, ikili hakkında da aşk dedikoduları çıkmıştı. Ancak bu söylentiler hiçbir zaman doğrulanmadı ve ikili sadece başarılı bir ekran uyumu sergilemişti. 2021 yılında Ahmet Rıfat Şungar, Esra Gülmen ile dünyaevine girdi.

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Ahmet Rıfat Şungar Öne Çıkan Açıklamalar

Ahmet Rıfat Şungar Öne Çıkan Açıklamalar

'Popüler olmayı değil, anlamlı işler yapmayı önemsiyorum”

'Kendime otosansür uyguluyorum. İnsanların ne düşündüğünü çok fazla kafama takıyorum.'

Ahmet Rıfat Şungar Yer Aldığı Diziler

Ahmet Rıfat Şungar Yer Aldığı Diziler

  • - 2025 – Eşref Rüya / Faruk Sezeri

  • - 2024 – Kimler Geldi, Kimler Geçti / Sarp

  • - 2023 – Aktris / Taner

  • - 2022 – Saklı / Volkan

  • - 2021 – Hamlet / Öner

  • - 2021 – Şeref Bey / Baki

  • - 2020 – Menajerimi Ara / Kendisi

  • - 2019–2020 – Kadın / Emre

  • - 2018 – Vatanım Sensin / Vecihi Hürkuş

  • - 2018 – Dudullu Postası / Ersan

  • - 2017 – Aşk ve Gurur / Kadir

  • - 2015 – Gamsız Hayat / Kaan

  • - 2014 – Ah Neriman / Mert

  • - 2013 – Merhamet / Atıf Birsel

  • - 2011–2012 – Bir Ömür Yetmez / Ömer Batur

  • - 2010–2011 – Karadağlar / Cemal

  • - 2009 – ES-ES / Uras

  • - 2008 – Asi / Yetkin

  • - 2007 – Hatırla Sevgili / Ali

  • - 2006 – Kaybolan Yıllar / Mehmet Ak

Ahmet Rıfat Şungar Yer Aldığı Filmler

Ahmet Rıfat Şungar Yer Aldığı Filmler

  • - 2024 – Asaf / Cüneyt

  • - 2024 – Bir Cumhuriyet Şarkısı / Münir Hayri Egeli

  • - 2024 – Gecenin Kıyısı / Sinan

  • - 2022 – Çilingir Sofrası / Yusuf Efe

  • - 2022 – Av / Sedat

  • - 2021 – Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? / Dündar

  • - 2020 – Gamonya: Hayaller Ülkesi

  • - 2018 – Ahlat Ağacı / Rıza

  • - 2014 – Deniz Seviyesi / Burak

  • - 2012 – Kumun Tadı / Mehmet

  • - 2012 – Soğuk / Enver

  • - 2010 – Beni Unutma İstanbul / Mirko

  • - 2009 – Beş Şehir / Şevket

  • - 2008 – Üç Maymun / İsmail

  • - 2006 – Janjan / Yusuf

  • Kariyerine damga vuran kısa film projeleri:

  • - 2012 – Sirket.c. / K.

  • - 2009 – Onlar Birbirlerini Sevdiler Ama / Orhan

Ahmet Rıfat Şungar Güncel Projeleri

Ahmet Rıfat Şungar Güncel Projeleri

Ahmet Rıfat Şungar, 2025 yılında hem televizyon hem de sinema dünyasında oldukça aktif. Kanal D ekranlarında yayınlanan “Eşref Rüya” dizisinde Faruk Sezeri karakteriyle seyirci karşısına çıkan oyuncu, güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda sinemada da iddialı projelerde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali’nde prömiyer yapan ve büyük övgü toplayan “Gecenin Kıyısı” filminde başrolü üstlenen Şungar, bu filmdeki performansıyla Adana Altın Koza’dan “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü de kazandı. 2025 yılında adından söz ettiren bir diğer işi ise dijital platformda yayınlanan “Asaf” ve “Bir Cumhuriyet Şarkısı” gibi yapımlar oldu.

Ahmet Rıfat Şungar Ödülleri ve Adaylıkları

Ahmet Rıfat Şungar Ödülleri ve Adaylıkları
  • 2009 – 14. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

  • Yardımcı Rolde Yılın En İyi Erkek Oyuncusu – Üç Maymun → Aday

  • 2009 – 41. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri

  • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Üç Maymun → Kazandı

  • 2015 – 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

  • Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu – Soğuk → Aday

  • 2024 – 25. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

  • Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Sinema) – Çilingir Sofrası → Aday
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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