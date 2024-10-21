Adrenalin mi, Tehlike mi?: İlk Buluşma Şekillerinden Biri Olan "Blind Date" Türünü Ele Alıyoruz!
Adrenalin mi, Tehlike mi?: İlk Buluşma Şekillerinden Biri Olan "Blind Date" Türünü Ele Alıyoruz!
Blind date, yani 'görüşmeden önce birbirini tanımayan iki kişinin bir araya geldiği buluşma' konsepti, günümüz ilişkilerinde heyecan ve bilinmezliği bir araya getiren bir deneyim. Hem adrenalin dolu hem de potansiyel olarak riskli olabilecek bu buluşma şekli, pek çok kişi tarafından denense de bazılarına ürkütücü gelebilir. Blind date'lerin ardındaki cazibeyi ve dikkat edilmesi gereken noktaları incelemenin vakti geldi!
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"Blind Date" tam olarak nedir?
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Blind Date rehberi: Nasıl bir yol izlenmeli?
Genellikle telefon numarası veya sosyal medya üzerinden kısa bir iletişim kurulur.
Buluşma yeri ve zamanı belirlenir.
Ve buluşma anı!
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