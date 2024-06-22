Adeta Paralel Evrenden Çıkıp Gelmiş Gibi Görünen Şeylere Şahit Olmuş 15 Kişi
Adeta Paralel Evrenden Çıkıp Gelmiş Gibi Görünen Şeylere Şahit Olmuş 15 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/daniellaeman...
İnsanlar bazen hayatlarında oldukça tuhaf şeylerle karşı karşıya kalabilirler. Peki siz hiç etrafınızda başka bir evrenden olacağını düşüneceğiniz kadar tuhaf şeyler gördünüz mü? Gelin gören insanlar nerelere şahit olmuşlar bakalım!
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1. Danimarka'da kendini bisiklet yolunun ortasında bulmuş bir köpek balığı:
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2. Kaktüs benzeri bu cihazın sorgulatan amacı:
3. ''Biri bana 10 bin TL değerinde bir kolye yollamış ama kim olduğuna dair hiçbir fikrim yok.''
4. ''Bomboş bir binanın ofisinde oturmuş tek başıma çalışıyorken biri kapının altından 'Kardan adam yapmak ister misin?' yazan bu kağıdı içeri itti."
5. ''Komşum sadece güneşli olan günlerde bu tuhaf iskeleti bahçesine koyuyor''
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6. ''Annemin arabasındayken yakın zamanlarda ölmüş olan kız kardeşinden 3 mesaj geldi.''
7. ''Yürüyüşe eşi benzeri görülmemiş tuhaflıkta ve kocaman bir çantayla çıkan bu adamı gördüm.''
8. ''Evimde sonradan kapatılmış bir pencere olduğunu fark ettim.''
9. ''Evimin kilerine ilk defa gittim ve görmeyi beklediğim manzara kesinlikle bu değildi.''
10. ''Verilmek istenen mesaj ne anlayamadım...''
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11. ''Fetüslerle dolu olan bu tesbihler.''
12. ''Bunu yapan tadilatçının aklından ne geçiyordu çok merak ediyorum.''
13. ''Bu tabut yaklaşık bir haftadır burada öylece bekliyor.''
14. ''Siri'den bir anda 'Belki de dönmelisin. Bana şu anın dönmek için harika bir zaman olduğu söylendi.' şeklinde tuhaf bir mesaj aldım.''
15. ''Oldukça ürkütücü olan bu tablo.''
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