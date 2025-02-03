Adeta Hepsi İçimizden Biri Gibi: Dünyanın En Popüler 12 Roman Karakteri
Adeta Hepsi İçimizden Biri Gibi: Dünyanın En Popüler 12 Roman Karakteri
Edebiyat dünyasında herkes tarafından bilinen ve okuyan herkeste derin bir iz bırakan bazı roman karakterleri vardır. Kimisi derin hikayeleri, kimisi aşkı, kimisi de güçlü karakteri ile gönlümüzde taht kurmaya yetmiştir. Sizin favori roman karakteriniz hangisi?
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1. Sherlock Holmes - Sir Arthur Conan Doyle
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2. Elizabeth Bennet - Jane Austen
3. Frodo Baggins - J.R.R. Tolkien
4. Holden Caulfield - J.D Salinger
5. Winston Smith - George Orwell
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6. Anna Karenina - Lev Tolstoy
7. Dorian Gray - Oscar Wilde
8. Harry Potter- J.K Rowling
9. Rodion Raskolnikov - Dostoyevski
10. Katniss Everdeen - Suzanne Collins
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11. Santiago - Paulo Coelho
12. Charles Darnay / Sydney Carton - Charles Dickens
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