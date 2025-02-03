Adeta Hepsi İçimizden Biri Gibi: Dünyanın En Popüler 12 Roman Karakteri

Anne Karenina kitabının baş karakteri Anna, aşkı için toplumsal normları hiçe sayan ve bunun bedellerini ağır şekilde ödeyen kadın karakterlerinden biridir. Belki de bu kadar okunmasının nedenlerinden biri aşkı için duyduğu bu cesaretten kaynaklanıyor. Onun trajik hikayesinin duygusallığı da herkesi büyülemeye yetiyor.