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Adanasporlu Mehmet Taş Bandırmaspor'a Attığı Harika Golle Takımını Ligde Tuttu!

Adanasporlu Mehmet Taş Bandırmaspor'a Attığı Harika Golle Takımını Ligde Tuttu!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
11.05.2024 - 23:47

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Adanaspor, Bandırmaspor'u konuk etti. Turuncu-beyazlılar, ligden düşmemek için çıktığı maçı, Mehmet Taş'ın nefis golü ile kazandı.

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Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in son haftasında Bandırmaspor'a karşı 1-0'lık galibiyetle ligde kalmayı garantiledi.

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in son haftasında Bandırmaspor'a karşı 1-0'lık galibiyetle ligde kalmayı garantiledi.

Mücadelede galibiyeti getiren gol 75. dakikada Mehmet Taş'tan geldi. Puanını 39'a yükselten turuncu-beyazlılar, Tuzlaspor'un da yenilmesiyle birlikte ligde kalmayı başardı.

Mücadelede galibiyeti getiren gol 75. dakikada Mehmet Taş'tan geldi. Puanını 39'a yükselten turuncu-beyazlılar, Tuzlaspor'un da yenilmesiyle birlikte ligde kalmayı başardı.

Mehmet Taş'ın harika golü 👇

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