Adanalı İş İnsanı Fildişi Sahili'nde Kaçırıldı İddiası: Arabası Satışa Çıkarıldı, 5 Aydır Haber Alınamıyor

Danyal Kaplan, ağabeyinin çeteler tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Kaplan, 'Malzememizi kaçırmışlar, arabamızı kaçırmışlar' diyerek yaşananları anlattı.

Kaçıranların kendisine ulaştığını söyleyen Danyal Kaplan, bu kişilerin 'Abin bizim elimizde, alamazsınız' gibi sözler kullandığını aktardı. Henüz fidye talebi gelmediğini belirten Kaplan, kaçırıldıktan bir gün sonra Fildişi Sahili'ne giderek Süleyman Kaplan'ın adını verdiği kişilerle görüştüğünü, bu kişilerin korktuğu için fidye isteyemediklerini düşündüğünü ifade etti.

Konsolosla da görüşen aile, kamera kayıtlarına ise iki aydan uzun süredir ulaşamıyor. Telefondan alınan son konum, Kaplan'ın malzemeleri götürdüğü depoyu gösteriyordu. Oğlu Cevdet Kaplan'la birlikte Fildişi Sahili'ne giden Danyal Kaplan, arama çalışmalarına destek verdi.