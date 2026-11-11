Adanalı İş İnsanı Fildişi Sahili'nde Kaçırıldı İddiası: Arabası Satışa Çıkarıldı, 5 Aydır Haber Alınamıyor
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Adana'da yaşayan 52 yaşındaki iş insanı Süleyman Kaplan, 5 Mayıs'ta inşaat malzemesi satmak için gittiği Fildişi Sahili'nde kaçırıldığı iddiasıyla gündemde. Ailesi 19 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alamıyor; Kaplan'ın kullandığı araç ise sosyal medyada satışa çıkarıldı. Kardeşi Danyal Kaplan'a göre kaçıranlar kendisiyle iletişime geçip 'Abin bizim elimizde' diyor.
4 çocuk babası Süleyman Kaplan, 5 Mayıs'ta inşaat malzemesi satmak için Fildişi Sahili'ne gitti.
19 Haziran'daki telefon görüşmesinde tehdit edildiğini anlattı, ardından ondan haber alınamadı.
Kardeşi Danyal Kaplan: "Kaçıranlar bana ulaşıyor, 'Abin bizim elimizde, alamazsınız' diyorlar."
Kaplan'ın aracı Facebook'ta satışa çıkarıldı, kardeşi aracı alıp karakola teslim etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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