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Adanalı İş İnsanı Fildişi Sahili'nde Kaçırıldı İddiası: Arabası Satışa Çıkarıldı, 5 Aydır Haber Alınamıyor

Adanalı İş İnsanı Fildişi Sahili'nde Kaçırıldı İddiası: Arabası Satışa Çıkarıldı, 5 Aydır Haber Alınamıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2026 - 12:43
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Adana'da yaşayan 52 yaşındaki iş insanı Süleyman Kaplan, 5 Mayıs'ta inşaat malzemesi satmak için gittiği Fildişi Sahili'nde kaçırıldığı iddiasıyla gündemde. Ailesi 19 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alamıyor; Kaplan'ın kullandığı araç ise sosyal medyada satışa çıkarıldı. Kardeşi Danyal Kaplan'a göre kaçıranlar kendisiyle iletişime geçip 'Abin bizim elimizde' diyor.

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4 çocuk babası Süleyman Kaplan, 5 Mayıs'ta inşaat malzemesi satmak için Fildişi Sahili'ne gitti.

4 çocuk babası Süleyman Kaplan, 5 Mayıs'ta inşaat malzemesi satmak için Fildişi Sahili'ne gitti.

Evli ve 4 çocuk babası Süleyman Kaplan, Adana'da inşaat malzemesi ticaretiyle uğraşıyor. 5 Mayıs 2026'da iş için Fildişi Sahili'ne giden Kaplan'ın amacı, yanında götürdüğü malzemeleri orada satmaktı.

Eşi Canan Kaplan'ın anlattığına göre aile, Kaplan'la gittiği günden itibaren neredeyse her gün görüşüyordu. Bu düzenli iletişim, son telefon konuşmasının yapıldığı 19 Haziran'a kadar sürdü.

19 Haziran'daki telefon görüşmesinde tehdit edildiğini anlattı, ardından ondan haber alınamadı.

19 Haziran'daki telefon görüşmesinde tehdit edildiğini anlattı, ardından ondan haber alınamadı.

Kardeşi Danyal Kaplan'a göre Süleyman Kaplan, 19 Haziran'daki görüşmede bazı kişilerden tehdit aldığını söyledi. Ayrıca Fildişi Sahili'ne gönderdiği inşaat malzemeleri ve kullandığı araçla ilgili sorun yaşadığını anlattı.

Bu telefondan sonra Kaplan'a bir daha ulaşılamadı. Annesi Şaziye Üstünler ise oğluyla en son 14 Haziran'da konuşabildiğini belirtiyor. Aradan geçen yaklaşık 5 ayda hiçbir ses ya da görüntü alamayan aile, durumu Dışişleri Bakanlığı'na ve ilgili büyükelçiliğe bildirdi.

Kardeşi Danyal Kaplan: "Kaçıranlar bana ulaşıyor, 'Abin bizim elimizde, alamazsınız' diyorlar."

Kardeşi Danyal Kaplan: "Kaçıranlar bana ulaşıyor, 'Abin bizim elimizde, alamazsınız' diyorlar."

Danyal Kaplan, ağabeyinin çeteler tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Kaplan, 'Malzememizi kaçırmışlar, arabamızı kaçırmışlar' diyerek yaşananları anlattı.

Kaçıranların kendisine ulaştığını söyleyen Danyal Kaplan, bu kişilerin 'Abin bizim elimizde, alamazsınız' gibi sözler kullandığını aktardı. Henüz fidye talebi gelmediğini belirten Kaplan, kaçırıldıktan bir gün sonra Fildişi Sahili'ne giderek Süleyman Kaplan'ın adını verdiği kişilerle görüştüğünü, bu kişilerin korktuğu için fidye isteyemediklerini düşündüğünü ifade etti.

Konsolosla da görüşen aile, kamera kayıtlarına ise iki aydan uzun süredir ulaşamıyor. Telefondan alınan son konum, Kaplan'ın malzemeleri götürdüğü depoyu gösteriyordu. Oğlu Cevdet Kaplan'la birlikte Fildişi Sahili'ne giden Danyal Kaplan, arama çalışmalarına destek verdi.

Kaplan'ın aracı Facebook'ta satışa çıkarıldı, kardeşi aracı alıp karakola teslim etti.

Kaplan'ın aracı Facebook'ta satışa çıkarıldı, kardeşi aracı alıp karakola teslim etti.

Süleyman Kaplan'ın kullandığı araç, kendisinden haber alınamadığı sırada sosyal medyada satışa çıkarıldı. İlanı Facebook'ta gören Danyal Kaplan, 'Arabamızı Facebook'ta gördüm' dedi.

Danyal Kaplan, aracı satın alıp karakola getirdiğini belirtti. Ağabeyinin getirdiği inşaat malzemelerine de el konulduğunu öne süren Kaplan, aracın ilanı kimin verdiğine dair bir bilgiye ulaşılmadığını söyledi.

Annesi Şaziye Üstünler: "Oğlumu bana bulun, ne olur sizden rica ediyorum."

Annesi Şaziye Üstünler: "Oğlumu bana bulun, ne olur sizden rica ediyorum."

73 yaşındaki Şaziye Üstünler, oğlunun kaçırıldığını ve gasp edildiğini düşündüğünü söyledi. Gözyaşları içinde yetkililere seslenen anne, 'Sesini duymuyoruz, kendini görmüyoruz. Ağlamaktan, sızlamaktan bittik' ifadelerini kullandı.

Eşi Canan Kaplan da 'Hayatından endişe ediyoruz. Eşimi çok özledim, 4 çocuğumla birlikte perişan olduk' diyor. Oğlu Doğuş Kaplan'ın tek isteği ise babasına ulaşabilmek. Ailenin Dışişleri Bakanlığı'ndan ve Fildişi Sahili'ndeki Türk yetkililerden bir haber beklediği öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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