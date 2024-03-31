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Adana 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Adana'da Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?

Adana 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Adana'da Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
31.03.2024 - 19:21

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi ve sayıma geçildi. 32 doğu ilinde sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da sona ererken; diğer illerde seçmenler saat 08.00 ila 17.00 arasında oy kullandı. Sandıklar açılmaya başlandı. Peki Adana'da son durum nasıl? Hangi aday önde? Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

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Adana 31 Mart Yerel Seçim sonucu

Adana 31 Mart Yerel Seçim sonucu

Adana'da 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde büyükşehirde hangi partiden hangi adayın önde olduğu araştırılıyor.

Adana'da sandıkların yüzde kaçı açıldı?

Adana'da sandıkların yüzde kaçı açıldı?

Saat 19.21 itibarıyla Adana genelinde sandıkların yüzde 2.48'i açıldı.

Adana'da seçimi kim kazandı?

Adana'da seçimi kim kazandı?

CHP'nin başkan adayı Zeydan Karalar yüzde 49, AK Parti'nin başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 40 oy almış durumda. Sayım sürüyor. Güncellenecek.

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