Adada Her Zorluğu Atlatmıştı Ama Bunu Beklemiyordu: Cemal Can Canseven Yürüyüşte Karga Saldırısına Uğradı!

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, güne her zamanki gibi sabah yürüyüşüyle başladı ama bu kez hiç beklemediği bir rakiple karşılaştı. Kaldırımda ilerlerken bir karganın hedefi olan ünlü isim, yaşadıklarını Instagram hikâyelerinden takipçileriyle paylaştı ve kısa süre sonra soluğu hastanede aldı. Başına gelenleri esprili bir dille anlatan Canseven, olayın ardından kendisinde yeni bir korkunun filizlendiğini de itiraf etti.