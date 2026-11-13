Adada Her Zorluğu Atlatmıştı Ama Bunu Beklemiyordu: Cemal Can Canseven Yürüyüşte Karga Saldırısına Uğradı!
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Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, güne her zamanki gibi sabah yürüyüşüyle başladı ama bu kez hiç beklemediği bir rakiple karşılaştı. Kaldırımda ilerlerken bir karganın hedefi olan ünlü isim, yaşadıklarını Instagram hikâyelerinden takipçileriyle paylaştı ve kısa süre sonra soluğu hastanede aldı. Başına gelenleri esprili bir dille anlatan Canseven, olayın ardından kendisinde yeni bir korkunun filizlendiğini de itiraf etti.
Cemal Can Canseven, 2020'de Survivor şampiyonu olduktan sonra oyunculuk ve müzikle de gündemde kaldı.
Sabah yürüyüşüne çıkan Cemal Can Canseven, bir karganın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Cemal Can Canseven hastanede yarasını gösterdi, karga fobisiyle tanıştığını da esprili bir dille duyurdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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