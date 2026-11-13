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Adada Her Zorluğu Atlatmıştı Ama Bunu Beklemiyordu: Cemal Can Canseven Yürüyüşte Karga Saldırısına Uğradı!

Adada Her Zorluğu Atlatmıştı Ama Bunu Beklemiyordu: Cemal Can Canseven Yürüyüşte Karga Saldırısına Uğradı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 10:24
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Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, güne her zamanki gibi sabah yürüyüşüyle başladı ama bu kez hiç beklemediği bir rakiple karşılaştı. Kaldırımda ilerlerken bir karganın hedefi olan ünlü isim, yaşadıklarını Instagram hikâyelerinden takipçileriyle paylaştı ve kısa süre sonra soluğu hastanede aldı. Başına gelenleri esprili bir dille anlatan Canseven, olayın ardından kendisinde yeni bir korkunun filizlendiğini de itiraf etti.

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Cemal Can Canseven, 2020'de Survivor şampiyonu olduktan sonra oyunculuk ve müzikle de gündemde kaldı.

Cemal Can Canseven, 2020'de Survivor şampiyonu olduktan sonra oyunculuk ve müzikle de gündemde kaldı.

İzmirli modelin, ünlülerle gönüllülerin kıyasıya yarıştığı 2020 sezonunda finalde halk oylamasıyla kupayı kaldırdığı anlar hâlâ hafızalarda. Adaya gitmeden önce modellik ve DJ'lik yapan Canseven, şampiyonluğun ardından Exxen'in ilk dizilerinden İşte Bu Benim Masalım'da Aleyna Tilki ile başrolü paylaştı, 'Kahraman' adlı şarkısıyla da müzik listelerine girdi.

Son haftalarda Barış Murat Yağcı'nın şampiyonluğunu sorgulayan sözlerine verdiği yanıt ve Survivor'dan getirdiği tuvalet alışkanlığıyla magazin gündeminden düşmeyen Canseven, şimdi de sabah yürüyüşünde başına gelen ilginç bir olayla konuşuluyor.

Sabah yürüyüşüne çıkan Cemal Can Canseven, bir karganın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı.

Sabah yürüyüşüne çıkan Cemal Can Canseven, bir karganın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı.

Canseven, 'Olacaklardan habersiz sabah yürüyüşüne çıkmıştım' notuyla paylaştığı kulaklıklı ve güneş gözlüklü selfie ile hikâyeyi başlattı. Ardından yayımladığı güvenlik kamerası görüntüsünde, kaldırımda yürürken bir anda elleriyle başını tutup öne eğildiği ve birkaç saniye boyunca ne olduğunu anlamaya çalışarak olduğu yerde kaldığı görülüyor.

Görüntülere 'Karga saldırısı' yazan ünlü isim, hemen ardından gülen emojiyle 'Olayın şokundayım' diyerek yaşadığı şaşkınlığı takipçilerine yansıttı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Cemal Can Canseven hastanede yarasını gösterdi, karga fobisiyle tanıştığını da esprili bir dille duyurdu.

Cemal Can Canseven hastanede yarasını gösterdi, karga fobisiyle tanıştığını da esprili bir dille duyurdu.

Gülerek anlattığı olay, hastanede çekilen görüntülerle biraz daha ciddi bir hâl aldı. 'Karga kafamı delmiş' notuyla paylaştığı videolarda eldivenli bir sağlık görevlisinin saçlarının arasındaki yarayı kontrol edip temizlediği anlar yer alırken yakın çekim karede karganın başında açtığı küçük ama kanlı yara açıkça seçiliyor.

Yaşadığı korkuyu mizahla karşılayan Canseven, paylaşımına 'Hoş geldin karga fobisi' notunu da ekledi. Survivor'da adanın zorlu parkurlarını ve açlıkla geçen haftaları atlatan şampiyonun, şehrin ortasında bir karganın hedefi olması ise hikâyenin en ironik tarafı oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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