Açlık Sınırı Asgari Ücreti Aştı! Yoksulluk Sınırı Bir Ayda 3 Bin Lira Yükseldi
Açlık Sınırı Asgari Ücreti Aştı! Yoksulluk Sınırı Bir Ayda 3 Bin Lira Yükseldi
Türk-İş, mutfak enflasyonunun Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,55 artarken, yıllık artış yüzde 74,88 oldu.
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Türk-İş, Nisan ayına ilişkin "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" raporunu yayımladı. Mutfak enflasyonunun Nisan'da %5,55 arttığını hesapladı.
TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Nisan 2024 itibariyle şu şekilde gerçekleşti:
Süt, yoğurt, peynir grubunda; peynir fiyatında artış tespit edilirken, süt fiyatında markalar arası birbirini takip eden fiyat ayarlamaları olmasına rağmen ortalamada fiyat değişmedi. Yoğurt fiyatlarının da geçen ay ile aynı seviyede olduğu tespit edildi.
Et fiyatlarındaki artış çalışanların alım gücünü düşürmeye devam ediyor.
Yaş sebze fiyatlarındaki gerileme mutfak harcamasını biraz da olsa rahatlattı.
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Ekmek fiyatı değişmedi. Tahıl ürünlerinin bulunduğu bu grupta market ve marka bazlı fiyat ayarlamaları gözlemlenmiş olup değişen fiyatların ortalamayı değiştirmediği tespit edildi.
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