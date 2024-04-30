Açlık Sınırı Asgari Ücreti Aştı! Yoksulluk Sınırı Bir Ayda 3 Bin Lira Yükseldi

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre % 5,55 oranında gerçekleşti. Dört aylık değişim oranı % 22,81 oldu. Son on iki ay itibariyle değişim oranı ise % 74,88 olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan çarşı-pazar-market dolaşılarak derlenen gıda ürünleri fiyatlardaki değişim, harcama gruplarına göre Nisan 2024 itibariyle şu şekilde oldu: